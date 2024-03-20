Renault Trucks на своем заводе Neotrucks начал переделывать старые магистральные грузовики с седельными устройствами для полуприцепов в терминальные тягачи на электротяге. Причем для работы на которых не нужны водительские права.

Переработанные машины автоматически переходят в технологический транспорт, использование которого возможно только в пределах портового или железнодорожного терминалов, распределительного центра или предприятия. Скорость тягача не превышает 25 км/ч, эта особенность позволяет управлять им даже без водительских прав.

В новом исполнении магистральные машины избавляются от дизельного двигателя и его сопутствующих агрегатов. Здесь уже нет коробки передач, отсутствуют радиатор и другие атрибуты, присущие автомобилям с ДВС. Массивные дизельные силовые агрегаты производитель заменил электромоторами. Вместо топливных баков установлены аккумуляторные батареи.

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Претерпела изменения и сама кабина. Спальники в задней части салона демонтировали. Там теперь сделали вход в кабину. Сиденья водителя и пассажира также переработаны – они вращаются.

Для терминалов, крупных предприятий покупка такого тягача для работы на внутреннем дворе выгодна. Во-первых, переделанный в электрическую версию грузовик с пробегом дешевле относительно нового электрического терминального тягача, а работает как новый.

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На заводе Neotrucks говорят, что дефицита в заказах такого транспортного средства нет. Первые 25 единиц уже поставлены профильным компаниям, в портфеле заказов уже лежат готовые контракты на 40 грузовиков такого типа. Еще много заказов лежит на стадии обработки.

Одними из первых экономические преимущества и кадровый стимул поняли владельцы французских терминалов: решение с переделкой старых магистральников в производительные экологически чистые терминальные тягачи позволит компенсировать в терминалах Франции нехватку квалифицированных водителей.

Фото: Neotrucks