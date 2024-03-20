Renault Trucks на своєму заводі Neotrucks почав переробляти старі магістральні вантажівки з сідельними пристроями для напівпричепів у термінальні тягачі на електротязі. Причому для роботи на яких не потрібні водійські права.

Перероблені машини автоматично переходять в технологічний транспорт, використання якого можливе лише в межах портового чи залізничного терміналів, розподільчого центру чи підприємства. Швидкість тягача не перевищує 25 км/год, ця особливість дозволяє керування ним навіть без водійських прав.

У новому виконанні магістральні машини позбуваються дизельного двигуна та його супутніх агрегатів. Тут уже немає коробки передач, відсутні радіатор та інші атрибути, притаманні автомобілям з ДВЗ. Масивні дизельні силові агрегати виробник замінив електромоторами. Замість паливних баків встановлено акумуляторні батареї.

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Зазнала змін і сама кабіна. Спальники в задній частині салону демонтували. Там тепер зробили вхід до кабіни. Сидіння водія та пасажира також перероблені – вони обертаються.

Для терміналів, великих підприємств купівля такого тягача для роботи на внутрішньому дворі вигідна. По-перше, перероблена в електричну версію вантажівка з пробігом дешевша відносно нового електричного термінального тягача, а працює як нова.

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На заводі Neotrucks кажуть, що дефіциту в замовленнях такого транспортного засобу немає. Перші 25 одиниць вже поставлені профільним компаніям, в портфелі замовлень вже лежать готові контракти на 40 вантажівок такого типу. Ще багато замовлень лежить на стадії обробки.

Одними з перших економічні переваги та кадровий стимул зрозуміли власники французьких терміналів: рішення з переробкою старих магістральників в продуктивні екологічно чисті термінальні тягачі дозволить компенсувати у терміналах Франції нестачу кваліфікованих водіїв.

Фото: Neotrucks