Електричні тягачі почали масово працювати в американських портах. Приклад показав контейнерний термінал каліфорнійського порту Лонг-Біч.

Оператор термінала SSA на території головних морських воріт для торгівлі між США та Азією ввів в експлуатацію відразу 33 нові електричні тягачі, які працюють на перевалці контейнерів з причалу на вантажний двір. Відтепер відсоток техніки з нульовим рівнем викидів збільшено до 20%.

Парк електричних дворових тягачів виробництва мексиканської компанії DINA з приводними системами Terminals став найбільшим на Західному узбережжі США. Оператор також планує запустити електричні верхові вантажопідйомники на пірсі C в Лос-Анджелесі. Обидва порти Лонг-Біч і Лос-Анджелес поставили собі за мету досягти 100% нульових викидів роботи терміналів до 2030 року.

Не секрет, що через ці морські ворота проходять багато контейнерами з автомобілями, купленими на аукціонах Каліфорнії, які направляються в тому числі для українських клієнтів у порти країн Європи.

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Виробник швидкого зарядного пристрою постійного струму Tritium встановив у порту 33 зарядні пристрої для живлення цих портових тракторів. Зарядні установки потужністю 175 кВт обрані тому, що вони автономно підключаються до зарядного порту кожного портового тягача за допомогою систем Quick Charging Connector (QCC) швейцарської компанії Stäubli.

Екологічний проєкт портової техніки з нульовим викидом є результатом співпраці між оператором термінала SSA Terminals LLC, SSA Marine і Matson Navigation Co. у партнерстві з портом Лонг-Біч. Фото :Brittany Murray, Press-Telegram/SCNG

Усі 33 тягачі можна заряджати одночасно. Потреба тягати трактористу силовий кабель і вручну підключати їх до термінала зарядки відпала. Оператори під’їжджають до зарядної станції, а QCC сама розгортає атрибутику підключення. Система QCC розрахована на 100 000 циклів підключення. Stäubli стверджує, що вона майже не потребує обслуговування протягом очікуваного терміну служби від 20 до 30 років.

Це перша у Північній Америці широкомасштабна портова програма зарядки електромобілів з використанням механізованих роз’ємів для зарядки.