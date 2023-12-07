Электрические тягачи начали массово работать в американских портах. Пример показал контейнерный терминал калифорнийского порта Лонг-Бич.

Оператор терминала SSA на территории главных морских ворот для торговли между США и Азией ввел в эксплуатацию сразу 33 новых электрических тягача, которые работают на перевалке контейнеров с причала на грузовой двор. Отныне процент техники с нулевым уровнем выбросов увеличен до 20%.

Парк электрических дворовых тягачей производства мексиканской компании DINA с приводными системами Terminals стал крупнейшим на Западном побережье США. Оператор также планирует запустить электрические верховые грузоподъемники на пирсе C в Лос-Анджелесе. Оба порта Лонг-Бич и Лос-Анджелес поставили себе цель достичь 100% нулевых выбросов работы терминалов к 2030 году.

Не секрет, что через эти морские ворота проходят многие контейнеры с автомобилями, купленными на аукционах Калифорнии, которые направляются, в том числе для украинских клиентов в порты стран Европы.

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Производитель быстрого зарядного устройства постоянного тока Tritium установил в порту 33 зарядных устройства для питания этих портовых тракторов. Зарядные установки мощностью 175 кВт выбраны потому, что они автономно подключаются к зарядному порту каждого портового тягача с помощью систем Quick Charging Connector (QCC) швейцарской компании Stäubli.

Экологический проект портовой техники с нулевым выбросом является результатом сотрудничества между оператором терминала SSA Terminals LLC, SSA Marine и Matson Navigation Co. в партнерстве с портом Лонг-Бич. Фото: Brittany Murray, Press-Telegram/SCNG

Все 33 тягача можно заряжать одновременно. Потребность таскать трактористу силовой кабель и вручную подключать их к терминалу зарядки отпала. Операторы подъезжают к зарядной станции, а QCC сама разворачивает атрибутику подключения. Система QCC рассчитана на 100 000 циклов подключения. Stäubli утверждает, что она почти не требует обслуживания в течение ожидаемого срока службы от 20 до 30 лет.

Это первая в Северной Америке широкомасштабная портовая программа зарядки электромобилей с использованием механизированных разъемов для зарядки.