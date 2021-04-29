Перша партія з півтора десятка машин невдовзі надійде зв'язківцям.

Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України повідомило, що в "рамках державного оборонного замовлення одним із постачальників розпочато черговий етап забезпечення підрозділів військовою технікою зв'язку". На фото показано партію вантажівок Renault Trucks, які дообладнано відповідно до вимог зв'язківців. Більш розгорнутої інформації не надано.

Це новий для ЗСУ бренд вантажівок – раніше армія закуповувала КрАЗи, МАЗи та "Богдани".

Нагадаємо, що ЗСУ оголосило конкурс на створення нового позашляховика для армії.