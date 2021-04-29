Первая партия из полутора десятка машин вскоре поступит связистам.

Командование Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины сообщило, что в "рамках государственного оборонного заказа одним из поставщиков начат очередной этап обеспечения подразделений военной техникой связи". На фото показана партия грузовиков Renault Trucks, которые дооборудованы в соответствии с требованиями связистов. Более развернутой информации не предоставлено.

Это новый для ВСУ бренд грузовиков – ранее армия закупала КрАЗы, МАЗы и "Богданы".

Напомним, что ВСУ объявили конкурс на создание нового внедорожника для армии.