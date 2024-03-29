Компании готовят два пятиместных и два семиместных кроссовера для рынка Индии. Новые модели SUV будут построены по концепции Dacia Duster на архитектуре CMF-B.

Автопроизводители анонсировали создание четырех новых моделей и поделились соответствующими тизерными изображениями. Ожидается, что в 2025 году дебютируют пятиместные варианты, а впоследствии представят трехрядные кроссоверы.

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Тизерная модель Renault несколько напоминает новое поколение Dacia Duster, которое презентовали недавно, но индийская версия имеет несколько иную оптику и бамперы.

Dacia Duster

А вот вариант Nissan имеет кардинально другую внешность: светодиодные фары со световой полосой на всю ширину корпуса и алюминиевые вставки вокруг воздухозаборников. Однако, форма капота и линии кузова указывают на то, что новинка от Nissan также будет построена на базе Dacia.

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Поговаривают, что кроссоверы будут предлагаться с одинаковыми вариантами бензиновых двигателей с турбонаддувом. Трехрядные внедорожники вполне вероятно могут быть построены на базе Dacia Bigster, который, фактически, является более длинной версией Duster.

Тизерное изображение новых кроссоверов Renault и Nissan

Как сообщает Autocar India, кроссовер от Renault может увидеть мир в конце 2025 года и будет конкурировать с такими моделями, как: Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, VW Taigun и Honda Elevate.

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Интересно, что компания Nissan ранее сообщала, что до 2026 года планирует расширить свое присутствие в регионе и представить три новые модели на рынке Индии, а значит, кроме двух кроссоверов, стоит также ожидать еще одну новинку.