Новинка получила полный привод и очень симметричный дизайн и стала первой моделью, во внешнем виде которой, компания Nissan отказалась от фирменной концепции V-Motion. Новинка будет доступна на рынке США и поступит в продажу летом.

Наверное, самой интересной особенностью нового Kicks являются тонкие фары и три узкие секции дневных ходовых огней. Сзади авто также имеет подобный стиль освещения – вертикальные фонари тоже получили по две дополнительные секции снизу.

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Nissan сохранил возможность заказать авто с двухцветным покрытием. Визуально кроссовер кажется больше и это действительно так: автопроизводитель заявляет, что полезное пространство для пассажиров увеличилось на несколько сантиметров во всех плоскостях.

Также новый Kicks получил кардинально измененный интерьер, который существенно отличается от прошлой генерации благодаря паре дисплеев информационно-развлекательной системы и приборной панели. Базовая версия оснащается 7-дюймовым центральным экраном, а высшие комплектации - 12,3 дюймовым.

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Кроссовер имеет камеры кругового обзора и звуковую систему Bose с 10 динамиками. В систему мультимедиа встроены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Nissan Kicks предлагается с новым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 141 л.с. и 190 Нм крутящего момента, работающий с автоматом типа CVT. Новый Kicks также оборудовали системой полного привода. В таком оснащении Nissan имеет снежный режим, разработанный специально для работы на скользкой поверхности.

Nissan оборудует новый Kicks стандартной системой безопасности Safety Shield 360, которая включает: автоматическое экстренное торможение, предупреждение о перекрестном движении сзади, автоматическое торможение при опасности сзади и предупреждение о выезде из полосы движения

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Стоимость нового Nissan Kicks пока не разглашается. Компания пообещала сделать это ближе к лету, когда модель поступит к дилерам. Учитывая, что стоимость прошлого поколения модели стартовала от 22 440 долларов США, можно уверенно сказать, что новый Kicks будет иметь ценник в более $25 000. Кроссовер будет предлагаться исключительно на рынке США, однако, вполне возможно, вскоре мы увидим такие авто и в Украине, ведь рынок так называемых "битков" у нас очень развит.