На первых этапах сотрудничество будет включать работу над программным обеспечением. Кроме этого открываются перспективы для партнерства и в других аспектах.

Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию для изучения потенциала совместно разработанных электромобилей. Если два автопроизводителя достигнут соглашения, партнерство также может включать совместную работу над программным обеспечением.

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Детали сотрудничества все еще обсуждаются, но если Nissan и Honda заключат соглашение, планируется направить усилия на "автомобильные программные платформы, основные компоненты, связанные с электромобилями, и дополнительные продукты".

Программная часть может касаться технологий безопасности и/или автономного вождения, поскольку в пресс-релизе, опубликованном обеими компаниями, говорится о "нулевом количестве смертельных случаев в ДТП". Он также включает общую цель достижения углеродной нейтральности.

Согласно отчету, опубликованного Nikkei Asia несколько дней назад, Nissan и Honda хотят разработать новую платформу, предназначенную исключительно для электромобилей. Сотрудничество может распространиться на совместное проектирование электромобилей. Кроме того, японские автопроизводители могли бы объединить капиталы, чтобы купить общую трансмиссию электромобиля и батареи.

Такой союз не только ускорит развитие, но и снизит расходы на исследования и разработки. Honda больше не сотрудничает с General Motors над разработкой доступных электрических кроссоверов, поэтому тот факт, что она ищет нового партнера, не является неожиданностью. Сотрудничество с GM, вероятно, ограничится Honda Prologue и Acura ZDX на платформе Ultium.

Renault имеет партнера Nissan, когда речь идет об электромобилях и других типах транспортных средств. Micra следующего поколения будет в значительной степени базироваться на возрожденном Renault 5. В нем будет использовано примерно 80 процентов тех же деталей, и его производство начнется в 2026 году на заводе Renault в Дуэ на севере Франции.

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Поскольку китайская конкуренция усиливается, а Volkswagen Group и Stellantis удваивают продажи электромобилей, Nissan и Honda не хотят отставать. Однако, поскольку они только что подписали меморандум о взаимопонимании, это означает, что совместно разработанная платформа/автомобиль может появиться в ближайшие несколько лет, при условии окончательного соглашения.