Продажи компании Honda на мировых рынках растут. Наибольшего успеха автопроизводитель достиг в США и планирует еще больше захватить этот рынок. Мастер CGI-графики поделился своим видением высокопроизводительной версии Honda CR-V.

Honda хочет вывести на рынок США квартет автомобилей с низким уровнем выбросов. В него входит недавно представленный электрический кроссовер Prologue, Acura ZDX, гибридный Honda Civic 2025, а также необычный водородный CR-V с возможностью заряжаться от розетки.

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Однако, в линейке бренда есть всего одна высокопроизводительная модель – Honda Civic Type R, что кажется странным, учитывая, что сестринская компания Acura имеет аж 4 версии Type S.

Известный создатель автомобильного CGI-контента на YouTube Digimods DESIGN, недавно поделился идеей "оживленного" CR-V Type R. Заметно, что автор черпал вдохновение для стиля дизайна воображаемого кроссовера от Civic Type R, стоимостью 44 795 долларов США.

Дизайнер изобразил CR-V с такой же оптикой и выхлопной оптикой, как на хэтчбеке. Конечно, что это лишь воображаемая модель и с большой вероятностью она не будет выпущена серийно.

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Однако, если бы эта модель существовала в реальности, скорее всего, Honda оборудовала бы ее 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем K20C1 с турбонаддувом, который также используется на Integra Type S и мощностью 316 лошадиных сил.