Благодаря массовому спросу в продажу поступит современный Civic в стиле ретро маслкар. Honda Civic, превращенная в фейковый Dodge Challenger, стартует в производстве

Японская компания Mitsuoka создала несколько странных автомобилей. Самой нетрадиционной конструкцией за последнее время стала эта – M55. Сначала это был концепт, а сейчас поддельный автомобиль маслкара сейчас запускается в производство.

Читайте также: Интересный патент: электромобиль Dodge будет вибрировать как бензиновый

Представленный в ноябре 2023 года в честь 55-летия Mitsuoka, необычный двойник Dodge Challenger на самом деле является Honda Civic под своим винтажным кузовом. За прошедшие месяцы компания получила более 1300 сообщений от людей, желающих приобрести такой автомобиль: "Это был первый случай, когда мы получили такие страстные сообщения непосредственно от такого количества людей всех возрастов и обоих полов".

В связи с большим спросом компания Mitsuoka решила воплотить M55 в реальность. Однако это займет некоторое время. Компания намерена выпустить автомобиль в продажу ближе к концу 2025 года. Дополнительные детали пока не разглашаются, но напомним, что концепт базировался на пятидверном хэтчбеке Civic и имел 1,5-литровый двигатель, подключенный к механической коробка передач.

В прошлом месяце Honda представила спортивный прототип Civic RS на Токийском автосалоне 2024 года, возможно, намекая на хэтчбек Civic Si с ручным переключением передач. Было бы замечательно, если бы Mitsuoka построила M55 с более крупным и мощным 2,0-литровым двигателем. Так или иначе, подделка Challenger с правым рулем будет продаваться только в Японии.

В то время как на передней части автомобиля написано Challenger, на задней части мы вспоминаем японские купе 1970-х годов, такие как Nissan Skyline или Mitsubishi Galant GTO. Профиль является очевидным напоминанием о том, что автомобильное чудачество - это Civic. В салоне Mitsuoka потрудилась, добавив синюю обивку в стиле ретро, и заменила значок Honda на рулевом колесе своим логотипом.

Mitsuoka конечно имеет воображение, и есть очевидно достаточно людей заинтересованных гарантировать разработку серийной модели. Это больше, чем просто комплексный обвес, поскольку фары и задние фонари также изготовлены на заказ, как и передняя решетка. Кажется, жалюзи заднего стекла черпают вдохновение из Ford Mustang Mach 1 1969 года.

Mitsuoka считает, что не сможет изготовить достаточно автомобилей, чтобы удовлетворить спрос, поскольку преобразование займет время, все необходимые изменения будут выполняться вручную. Цены еще не разглашаются, но, учитывая масштабы модификаций, можно с уверенностью сказать, что это будет недешево.