Stellantis заставит электрокары вибрировать, как машины с традиционными двигателями. Вероятно, первым этому научится Dodge Charger Daytona.

В основе Всемирной организации интеллектуальной собственности оказался патент Stellantis на две системы. Их задача - усилить впечатление от вождения "батарейного" автомобиля, добавив вибрации и звук, как от двигателя внутреннего сгорания. Судя по документу, системы предназначаются электрическим маслкарам, а потому первым наверняка получит Dodge Charger Daytona.

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Одна из систем под названием Active Vibration System Enhancement (AVE) включает виброгенератор, благодаря которому в определенные моменты будут вибрировать различные элементы автомобиля - например, руль или сиденье водителя. Однако предусмотрена возможность заставить дрожать даже шасси и кузов целиком.

Вторая система - Active Sound Enhancement (ASE) - дополнит вибрации звуком, который будет звучать из внутренних и внешних динамиков. Как и AVE, она способна мониторить различные показатели с помощью датчиков, учитывая скорость автомобиля, ускорение и крутящий момент. Судя по всему, на серийном Charger Daytona будет вторить им акустическая система Fratzonic , генерирующая звук выхлопа.

Stellantis - далеко не первый автопроизводитель, который хочет озвучить электрокары. Lotus, например, еще в нулевых разработала установку, благодаря которой бесшумные автомобили на электротяге начали издавать звук двигателя в целях безопасности - чтобы их слышали на дорогах. Аналогичные системы создавали Toyota, Audi, Nissan, а одной из последних стала Pininfarina. Электрогиперкар Battista получил целый низкочастотный саундтрек.