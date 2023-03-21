Ожидание дебюта Dodge Challenger SRT Demon 170 было достаточно длинным, но оно того стоило.

Маслкар был впервые показан только вчера, когда автопроизводитель подробно описал его сильно модифицированный двигатель и удивительные показатели производительности. Теперь, благодаря этому видео по презентации автомобиля, мы можем увидеть нового Демона в действии на трассе, где ему и место.

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Видео представляет собой настоящую дебютную прямую трансляцию из презентации. Dodge провел так называемый фестиваль Dodge Last Call, где был представлен новый Demon. Перед большой аудиторией на скоростной автомагистрали в Лас-Вегасе машина, нацеленная на драг, в первый раз появилась на публике, показав, на что она способна.

На подготовленной дорожке Demon 170 может разгоняться до первой сотни всего за 1,66 секунды и завершить дистанцию четверть мили за 8,91 секунды со скоростью 244 км/ч, сертифицированные NHRA. Но даже если цифры действительно не совпадают с теми, что мы видим в этом конкретном заезде, автомобиль был чрезвычайно быстрым и звучал совершенно потрясающе.

Этот рев двигателя происходил от сильно модифицированного 6,2-литрового двигателя V8 под капотом, выдающим до 1025 лошадиных сил при 6500 об/мин и 1281 Нм крутящего момента при 4200 об/мин при работе на топливе E85. Даже на бензине E10 мощность все еще составляет 900 л. и 1098 Нм. Это стало возможным благодаря ряду значительных аппаратных обновлений двигателя.

Напомним, что для США будет собрано всего 3000 единиц Dodge Challenger SRT Demon 170, а для Канады – 300.