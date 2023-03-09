В штате Кентукки воры менее чем через минуту похитили шесть Dodge Challenger Hellcats. Событие зафиксировали камеры слежения. Впоследствии была скоростная погоня.

Ворам удалось похитить шесть Dodge Challenger Hellcats из Дона Франклина Крайслер Додж Джип в Сомерсете, штат Кентукки, менее чем за минуту. Недавно опубликованное видео из автосалона зафиксировало мошенников в действии и показало, как быстро они сбежали с маслителями.

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Четверо Hellcats были в салоне. Двое других были на площадке снаружи. Ракурс камеры показал лишь угон трех автомобилей в здании.

По данным WKYT News, автомобили так легко было угнать у дилера из-за того, что ключи были в замке зажигания. Кроме того, воры нашли ключи от двух машин вне здания.

Во всяком случае, что касается транспортных средств внутри, воры даже успели поставить на них временные номерные знаки, чтобы машины выглядели легальными на дороге.

Дилер считает, что к преступлению может быть причастен кто-то с внутренней информацией, поскольку мошенники, похоже, знали, как работает система безопасности.

«После того, как они включили сигнализацию, необходимо 60 секунд, прежде чем она начнет извещать. Они исчезли за 20 секунд до начала срабатывания сигнализации. Время реагирования полиции составляло около трех минут. Это было действительно хорошо», — сказал менеджер дилерского центра Адам Брайант.

Воровство в конце концов привело к скоростной полицейской погоне. Приблизительно через час после преступления полицейский штата Кентукки увидел четыре «Челленджера», ехавшие на запад Камберленд-Паркуэй штата. Водители скрылись со скоростью 180 миль в час, что было достаточно быстро, чтобы они вышли из виду офицера. Полицейские из другого округа развернули шиповые полосы и смогли вывести из строя одну из машин. 19-летний водитель убегал пешком, но полицейские его поймали и задержали.

По состоянию на 1 марта полиция обнаружила пять из шести Hellcats. У одного кончился бензин и он оказался на обочине. Власти обнаружили еще два у Кентукки. Одна машина была в Теннесси, другая – в Алабаме. Копы считают, что пропавшая машина еще не найдена также находится в Алабаме.