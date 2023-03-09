У штаті Кентуккі злодії менш ніж за хвилину викрали шість Dodge Challenger Hellcats. Подію зафіксували камери спостереження. Згодом була швидкісна погоня.

Злодіям вдалося викрасти шість Dodge Challenger Hellcats з Дона Франкліна Крайслер Додж Джип у Сомерсеті, штат Кентуккі, менш ніж за хвилину. Нещодавно опубліковане відео з автосалону зафіксувало шахраїв у дії та показало, як швидко вони втекли з маслкарами.

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Четверо Hellcats були в салоні. Двоє інших були на майданчику зовні. Ракурс камери показав лише викрадення трьох автомобілів у будівлі.

За даними WKYT News, автомобілі так легко було викрасти у дилера через те, що ключі були в замку запалювання. Крім того, злодії знайшли ключі від двох машин поза будівлею.

Принаймні, що стосується транспортних засобів усередині, злодії навіть встигли поставити на них тимчасові номерні знаки, щоб машини виглядали легальними на дорозі.

Дилер вважає, що до злочину може бути причетний хтось із внутрішньою інформацією, оскільки шахраї, здається, знали, як працює система безпеки.

«Після того, як вони ввімкнули сигналізацію, потрібно 60 секунд, перш ніж вона почне сповіщати. Вони зникли за 20 секунд до того, як почала спрацьовувати сигналізація. Час реагування поліції становив близько трьох хвилин. Це було справді добре», — сказав менеджер дилерського центру Адам Брайант.

Крадіжка зрештою призвела до швидкісної поліцейської погоні. Приблизно через годину після злочину поліцейський штату Кентуккі побачив чотири «Челленджери», що їхали на захід Камберленд-Паркуей штату. Водії втекли зі швидкістю 180 миль на годину, що було достатньо швидко, щоб вони вийшли з поля зору офіцера. Поліцейські з іншого округу розгорнули шипові смуги та змогли вивести з ладу одну з машин. 19-річний водій тікав пішки, але поліцейські його спіймали та затримали.

Станом на 1 березня поліція знайшла п'ять із шести Hellcats. В одного закінчився бензин і він опинився на узбіччі. Влада виявила ще два у Кентуккі. Одна машина була в Теннессі, інша – в Алабамі. Копи вважають, що зникла машина, яку ще не знайшли, також перебуває в Алабамі.