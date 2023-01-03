Середня вартість автомобіля 2017 - 2020 років випуску складає всього 2 453 долари США.

Dodge Journey – один з найпопулярніших кросоверів в Україні, які привозять зі США. Сервіс Avtoastat відслідкував ціни на ці автомобілі, модельного року 2017 – 2020. Як виявились в грудні 2022 року середні ціни на них на аукціонах Copart та IAAI виявились найменшими – 2 453 долари США. Це на 205 доларів менше, ніж в листопаді і на 1500 доларів дешевше, ніж на початку року.

Звичайно, щоб він опинився в Україні, Dodge треба перевезти зі США та розмитнити, а це буде коштувати в кілька разів більше, ніж власне авто з аукціону.

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Dodge Journey — 7-місний кросовер компанії Dodge, який продається на американському ринку з 2008 року. Автомобіль збудований на передньоприводній платформі Chrysler JC49. На деяких ринках модель продається під назвою Fiat Freemont.

Для ринку США, звідки Dodge Journey потрапляє в Україну, він виробляється з 2008 року в місті Толука (Мексика).

Передньопривідна версія Journey оснащена бензиновими двигунами 2,4 л VVT потужністю 170 к.с., або 2.7 Chrysler SOHC V6 потужністю 183 к.с. або 3,5 л Chrysler SOHC V6 235 к.с. Повноприводна версія мала лише двигун 3,5 л Chrysler SOHC V6, а пізніше – 6-цілндровий 283-сильний двигун 3.6 Pentastar, який на 48 к.с. потужніший і при цьому економічніший, ніж попередній силовий агрегат.

Після рестайлінгу Journey отримав новий салон з високоякісними матеріалами, покращений дизайн інтер'єру. У базове оснащення Dodge Journey входить система динамічної стабілізації ESC, антиблокувальна гальмівна система і система запобігання перекидання.

Із зовнішніх змін можна відзначити світлодіодні задні ліхтарі, здвоєні хромовані насадки на випускні труби, 19-дюймові алюмінієві колісні диски.

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