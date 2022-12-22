У грудні 2022 року середня вартість Toyota RAV4 2018-2021 років випуску в торгах на американських аукціонах IAAI та Copart становила $10,5 тисяч.

Середня ціна популярного кросовера Toyota RAV4, випущеного у 2018 – 2021 роках, за поточний рік неодноразово змінювалась. В грудні вона знизилась на $ 346 у порівнняні з вереснем та становить $ 10 533, стверджує сервіс аукціонної аналітики AutoAstat.

Найдорожче продавались Toyota RAV4 цих років у січні та вересні – до $ 11 750. Таким чином, саме зараз найкращий час для покупки Toyota RAV4.

Також цікаво німецький автоаукціон розпродував автомобілі ціною від 1 євро

Окрім фінальних цін на американських аукціонах IAAI та Copart, сервіс AutoAstat відслідкував штати, в яких Toyota RAV4 продаються найдешевше. Наприклад, у штаті Айдахо ці кросовери можна було придбати ще дешевше – за $ 8 900. А в деяких штатах ціна на цю модель доходить до 15 тисяч доларів.