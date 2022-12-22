В декабре 2022 года средняя стоимость Toyota RAV4 2018-2021 годов выпуска в торгах на американских аукционах IAAI и Copart составила $10,5 тысяч.

Средняя цена популярного кроссовера Toyota RAV4, выпущенного в 2018-2021 годах, за текущий год неоднократно менялась. В декабре она снизилась на $346 по сравнению с сентябрем и составляет $10533, утверждает сервис аукционной аналитики AutoAstat.

Дороже всего продавались Toyota RAV4 этих лет в январе и сентябре – до $11 750. Таким образом, именно сейчас самое лучшее время для покупки Toyota RAV4.

Также интересно немецкий автоаукцион распродавал автомобили ценой от 1 евро.

Помимо финальных цен на американских аукционах IAAI и Copart, сервис AutoAstat отследил штаты, в которых Toyota RAV4 продаются дешевле. К примеру, в штате Айдахо эти кроссоверы можно было приобрести еще дешевле – за $8 900. А в некоторых штатах цена на эту модель доходит до 15 тысяч долларов.