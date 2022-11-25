Європейський підрозділ американського аукціону страхових автомобілів Copart 28 листопада планує починати торги з символічного 1 євро.

“Copart Німеччина” вирішила своєрідно відзначити так званий “Кіберпонеділок”, який відзначають після “Чорної п’ятниці”. В цей день, 28.11.2022, починаючи з 15:00 за німецьким часом (о 16-00 за київським), аукціони будуть починатись з 1 євро. На продаж виставлені близько 250 автомобілів, так що вибір є.

Звичайно, це не гарантує, що автомобілі будуть продаватись за цією ціною, однак якщо на машину немає попиту, то мінімальна ціна може бути нижчою, ніж виставив продавець.

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Звичайно, в “Copart Німеччина” набагато менше пропозицій, ніж на американському “Копарті” – наразі там зареєстровано всього 3 000 автомобілів на продаж (в той час як на американському – 330 тисяч). Однак легковики тут дещо інші, ніж у США. Зокрема, окрім суто європейських марок та дизельних машин, тут непоганий вибір техніки після лізингу чи корпоративних парків. І не завжди вони побиті.

Щоб взяти участь у тогах на “Copart Німеччина”, потрібно попередньо зареєструватись та внести заставу.