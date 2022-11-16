Аналітики проаналізували мільйони об'яв продажів вживаних авто у Німеччині на сайтах mobile.de, autoscout24.de та інших та визначили найбільш масові легковики, які продають на німецькому авторинку.

Німеччина - найбільша країна-автовиробник Європейського Союзу та один з головних європейський автомобільних ринків за кількістю транспортних засобів, які там продають щороку.

Окрім того, Німеччина займає третє місце у рейтингу країн, з яких привозять вживані легковики до України. З липня по серпень таких було 11,7% від загальної кількості, або ж 6,4 тис. штук. Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували понад мільйон оголошень продажу авто в інтернеті на німецьких онлайн маркетплейсах, наданих агрегатором Automoto.ua, який збирає оголошення продажу авто з понад 100 автосайтів світу, визначили основні тренди та найпопулярніші моделі у цій країні.

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Якого віку продають авто в Німеччині

Середній вік легковиків, які продавали в інтернеті у Німеччині протягом жовтня, зафіксований на рівні 11,3 року. Це на понад 5 років менше, ніж середній вік на українському інтернет-авторинку (16,6 року).

Найбільше до продажу німці пропонують машини 2019 року випуску — 7,5% від загальної кількості оголошень, це явно виражений пік на графіку вікової структури ринку. В Україні цей пік знаходиться на 2008 році випуску. Також помітною є утричі менша частка легковиків віком понад 30 років (тобто від 1992 року випуску): 3,3% в Німеччині проти 11,7% в Україні.



Вікова структура вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку Німеччини, жовтень 2022 р. За даними Automoto.ua

Загалом основна частина пропозиції на німецькому авторинку знаходиться у діапазоні 2017-2020 років випуску.

Скільки коштують автомобілі в Німеччині

Середня вартість вживаних легковиків, які продають німці онлайн, склала у жовтні $10 019.

Найбільше автомобілів у Німеччині пропонують до продажу в ціновій категорії $1-2 тисячі (8,2% від загальної кількості оголошень), $2-3 тисячі (7,8%) та $3-4 тисячі (6,5%). Загалом 50% онлайн німецького авторинку — це машини вартістю до $10 тисяч. У порівнянні, на українському ринку таких авто на чверть більше — понад 75%.



Цінова структура вживаних легкових авто на німецькому ринку у жовтні. За даними Automoto.ua

Загалом графік цінової структури німецького ринку більш плавний, ніж український, внаслідок більшої кількості пропозицій оголошень продажу машин вартістю понад $15 тисяч. Також в Німеччині учетверо більша частка машин вартістю понад $50 тисяч: 4,5% проти 1,1%.

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Найпопулярніші бренди та моделі на німецькому авторинку

Найпопулярнішими в Німеччині виявилися німецькі бренди: Volkswagen (18,8%), BMW (11,5%) та Mercedes-Benz (10,9%). Коштували в середньому машини цих марок $8 391, $12 733 та $14 411 відповідно. Найдорожчим із 10 найпопулярніших брендів виявилася Audi, середня ціна якої зафіксована на рівні $14 596.

Найпопулярнішою моделлю в Німеччині виявився Volkswagen Golf. Таких машин було 6,8% від загальної кількості. Друге місце зайняв BMW 3 Series (4%), а третє — Mercedes-Benz E-Class (2,6%). Остання модель виявилася найстарішою у топ-15 жовтня із середнім роком випуску 2006, а найновішою стала BMW 1 Series (середній рік випуску 2012).



Топ-15 моделей авто на німецькому онлайн авторинку, жовтень 2022. Дані: Automoto.ua

У порівнянні з найпопулярнішими моделями на українському авторинку, помітний менший середній вік та відповідно вища середня ціна на авто.

Легковики з якими двигунами продають у Німеччині

Найпопулярніші на німецькому авторинку сьогодні бензинові легковики: таких у жовтні виявилося 53%. Частка авто з дизельними двигунами склала 40,4%.Частка електромобілів зафіксована на рівні 1,1% від загальної кількості оголошень.

Структура німецького онлайн авторинку за типом двигуна (пального), жовтень 2022. Дані: Automoto.ua

Цікаво, що в Україні частка дизельних автомобілів серед оголошень продажу в інтернеті виявилася меншою, ніж у Німеччині: 28,8% за підсумками жовтня.

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Основні відмінності від українського авторинку

Серед основних відмінностей українського та німецького онлайн авторинків експерти Інституту досліджень авторинку виділяють:

Менший середній вік легковиків на німецькому ринку: на понад 5 років, ніж в Україні;

Інший діапазон популярних років випуску в продажах вживаних авто: 2017-2020 замість 2005-2008 в Україні;

Утричі менша частка легковиків віком понад 30 років в Німеччині;

На чверть менша частка легковиків вартістю до $10 тисяч та більша частка авто ціною понад $50 тисяч у порівнянні з Україною;

Топ-15 найпопулярніших моделей Німеччини складається із новіших та дорожчих авто;

Дизельних легковиків на ринку України виявилося менше.

Такі відмінності є наслідком, у першу чергу, економічної ситуації: рівень економічного розвитку Німеччини значно вищий за український. Відповідно громадяни мають можливість купити дорожчі та відповідно новіші автомобілі. А також — доступні програми кредитування та лізингу, які роблять легковики доступнішими для кінцевого споживача: не потрібно мати всю суму «на руках», щоб придбати автомобіль.