Результати техоглядів у Німеччині в 2022 році відверто здивували.

Кожні два-три роки автомобіль, зареєстрований у Німеччині, повинен проходити техогляд. Його проводять учасники асоціації TÜV, які в цьому році поділились черговими підсумками.

У TÜV розповіли, що кожен п'ятий перевірений автомобіль мав якісь технічні проблеми. Близько 69% автомобілів надійшли на випробувальний стенд без дефектів, а незначні дефекти були виявлені майже в 11%.

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За даними асоціації випробувальних організацій TÜV, рівень «відмов» у наданні талону техогляду зріс на 2,3 відсоткових пункти до 20,2% у порівнянні з попереднім роком.

Якщо транспортний засіб не пройшов загальний огляд, виявлені дефекти необхідно усунути, а транспортний засіб повернути в центр огляду протягом чотирьох тижнів. Згідно з даними асоціації TÜV, невелика частина 0,05 відсотка перевірених автомобілів була класифікована як не придатна до експлуатації, їм було заборонено продовжувати рух.

0,5 відсотка транспортних засобів відправили на СТО з небезпечними дефектами. Це стосується випадків, коли експерти TÜV бачать несправності, які впливають на безпеку руху: пористі гальмівні шланги, сильно зношені шини або несправні усі стоп-сигнали.

Результати поточного звіту TÜV:

Найнадійніші авто:

З точки зору якості, цього разу Mercedes B-Class посів першу позицію із середнім показником значних дефектів лише 2,0% (тобто два дефекти на 100 протестованих автомобілів). «З таким низьким значенням він відсуває свого старшого брата і минулорічного переможця, Mercedes GLC, на друге місце (2,3%)», – повідомляє TÜV.

VW Golf Sportsvan/Plus також на цьому рівні; також 2,3 відс. Audi Q3 посів четверте місце з квотою 2,4 відсотка EM. У минулому році був ще VW T-Roc, який наразі займає п'яте місце.

Найменш надійні авто:

У кінці таблиці: «Знову Dacia Logan зі стабільними 11,6 відсотка займає останнє місце», згідно з TÜV. Перед цим йде Dacia Dokker (10,8 відсотка). VW Sharan займає третє місце з останнім показником 9,4 відсотка значних дефектів. Ford Galaxy також опинився на дні з 8,1 відсотка.

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База даних дослідження:

Для звіту TÜV було враховано 9,6 мільйона перевірок у період з липня 2021 року по червень 2022 року, фактична кількість проведених основних перевірок значно вища. Нові автомобілі повинні пройти перший основний техогляд через три роки, після чого техогляд необхідно проходити кожні два роки.