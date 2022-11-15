Результаты техосмотров в Германии в 2022 году откровенно удивили.

Каждые два-три года автомобиль, зарегистрированный в Германии, должен проходить техосмотр. Его проводят участники ассоциации TÜV, поделившиеся в этом году очередными итогами.

В TÜV рассказали, что каждый пятый проверенный автомобиль имел какие-то технические проблемы. Около 69% автомобилей поступило на испытательный стенд без дефектов, а незначительные дефекты были обнаружены почти в 11%.

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По данным ассоциации испытательных организаций TÜV, уровень «отказов» в предоставлении талона техосмотра вырос на 2,3 процентных пункта до 20,2% по сравнению с предыдущим годом.

Если транспортное средство не прошло всеобщее освидетельствование, обнаруженные дефекты необходимо устранить, а транспортное средство вернуть в центр осмотра в течение четырех недель. Согласно данным ассоциации TÜV, небольшая часть 0,05 процента проверенных автомобилей была классифицирована как не пригодная к эксплуатации, им было запрещено продолжать движение.

0,5% транспортных средств отправили на СТО с опасными дефектами. Это касается случаев, когда эксперты TÜV видят неисправности, влияющие на безопасность движения: ячеистые тормозные шланги, сильно изношенные шины или неисправные все стоп-сигналы.

Результаты текущего отчета TÜV:

Самые надежные автомобили:

С точки зрения качества, на этот раз Mercedes B-Class занял первую позицию со средним показателем значительных дефектов всего 2,0% (т.е. два дефекта на 100 протестированных автомобилей). "С таким низким значением он отодвигает своего старшего брата и прошлогоднего победителя, Mercedes GLC , на второе место (2,3%)", – сообщает TÜV.

VW Golf Sportsvan/Plus также на этом уровне; также 2,3 проц. Audi Q3 занял четвёртое место с квотой 2,4 процента EM. В прошлом году был еще VW T-Roc , занимающий теперь пятое место.

Наименее надежные автомобили:

В конце таблицы: «Снова Dacia Logan со стабильными 11,6 процента занимает последнее место», согласно TÜV. Перед этим идет Dacia Dokker (10,8%). VW Sharan занимает третье место с последним показателем в 9,4 процента значительных дефектов. Ford Galaxy также оказался на дне с 8,1 процента.

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База данных исследования:

Для отчета TÜV было учтено 9,6 миллиона проверок в период с июля 2021 по июнь 2022 года, фактическое количество проведенных основных проверок значительно выше. Новые авто должны пройти первый основной техосмотр через три года, после чего техосмотр необходимо проходить каждые два года.