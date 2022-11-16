Аналитики проанализировали миллионы объявлений продаж подержанных автомобилей в Германии на сайтах mobile.de, autoscout24.de и других, после чего определили наиболее массовые легковушки, которые продают на немецком авторынке.

Германия – крупнейшая страна-автопроизводитель Европейского Союза и один из главных европейских автомобильных рынков по количеству транспортных средств, которые там продают ежегодно.

Кроме того, Германия занимает третье место в рейтинге стран, из которых привозят подержанные легковушки в Украину. С июля по август таких было 11,7% от общего количества, или же 6,4 тыс. штук. Специалисты Института исследований авторынка проанализировали более миллиона объявлений продаж автомобилей в интернете на немецких онлайн маркетплейсах, предоставленных агрегатором Automoto.ua, который собирает объявления продаж авто с более 100 автосайтов мира, определили основные тренды и самые популярные модели в этой стране.

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Какого возраста продают авто в Германии

Средний возраст легковушек, продававшихся в интернете в Германии в течение октября, зафиксирован на уровне 11,3 года. Это более чем на 5 лет меньше, чем средний возраст на украинском интернет-авторынке (16,6 года).

Чаще всего на продажу немцы предлагают машины 2019 года выпуска – 7,5% от общего количества объявлений, это явно выраженный пик на графике возрастной структуры рынка. В Украине этот пик находится в 2008 году выпуска. Также заметна втрое меньшая доля легковых автомобилей старше 30 лет (т.е. с 1992 года выпуска): 3,3% в Германии против 11,7% в Украине.



Возрастная структура подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Германии, октябрь 2022 г. По данным Automoto.ua

В целом основная часть предложения на немецком авторынке находится в диапазоне 2017-2020 годов выпуска.

Сколько стоят автомобили в Германии

Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей, которые продают немцы онлайн, составила в октябре $10 019.

Больше автомобилей в Германии предлагают к продаже в ценовой категории $1-2 тысячи (8,2% от общего количества объявлений), $2-3 тысячи (7,8%) и $3-4 тысячи (6,5%). В общей сложности 50% онлайн немецкого авторынка – это машины стоимостью до $10 тысяч. В сравнении, на украинском рынке таких авто на четверть больше – более 75%.



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на немецком рынке в октябре. По данным Automoto.ua

В целом график ценовой структуры немецкого рынка более плавный, чем украинский, из-за большего количества предложений объявлений продаж машин стоимостью более $15 тысяч. Также в Германии в четыре раза большая доля машин стоимостью свыше $50 тысяч: 4,5% против 1,1%.

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Самые популярные бренды и модели на немецком авторынке

Самыми популярными в Германии оказались немецкие бренды Volkswagen (18,8%), BMW (11,5%) и Mercedes-Benz (10,9%). Стоили в среднем машины этих марок $8391, $12733 и $14411 соответственно. Самым дорогим из 10 популярных брендов оказалась Audi, средняя цена которой зафиксирована на уровне $14 596.

Самой популярной моделью в Германии оказался Volkswagen Golf. Таких машин было 6,8% от общего количества. Второе место занял BMW 3 Series (4%), а третье – Mercedes-Benz E-Class (2,6%). Последняя модель оказалась самой старой в топ-15 октября со средним годом выпуска 2006 года, а самой новой стала BMW 1 Series (средний год выпуска 2012 года).



Топ-15 моделей авто на немецком онлайн авторынке, октябрь 2022 года. Данные: Automoto.ua

По сравнению с самыми популярными моделями на украинском авторынке, заметен меньший средний возраст и соответственно более высокая средняя цена на авто.

Легковушки с какими двигателями продают в Германии

Самые популярные на немецком авторынке сегодня бензиновые легковушки: таких в октябре оказалось 53%. Доля авто с дизельными двигателями составила 40,4%. Доля электромобилей зафиксирована на уровне 1,1% от общего количества объявлений.

Структура немецкого онлайн авторынка по типу двигателя (горючего), октябрь 2022. Данные: Automoto.ua

Интересно, что в Украине доля дизельных автомобилей среди объявлений продаж в интернете оказалась меньше, чем в Германии: 28,8% по итогам октября.

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Основные отличия от украинского авторынка

Среди основных отличий украинского и немецкого онлайн-рынков эксперты Института исследований авторынка выделяют:

Меньший средний возраст легковушек на немецком рынке: более чем на 5 лет, чем в Украине;

Другой диапазон популярных лет выпуска в продажах подержанных авто: 2017-2020 вместо 2005-2008 в Украине;

Втрое меньшая доля легковушек старше 30 лет в Германии;

На четверть меньшая доля легковых автомобилей стоимостью до $10 тысяч и большая доля авто ценой более $50 тысяч по сравнению с Украиной;

Топ-15 самых популярных моделей Германии состоит из более новых и дорогих авто;

Дизельных легковушек на рынке Украины оказалось меньше.

Такие отличия являются следствием, в первую очередь, экономической ситуации: уровень экономического развития Германии значительно выше украинского. Соответственно граждане имеют возможность купить более дорогие и более новые автомобили. А также доступны программы кредитования и лизинга, которые делают легковушки более доступными для конечного потребителя: не нужно иметь всю сумму «на руках», чтобы приобрести автомобиль.