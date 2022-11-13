Самые популярные модели, импортируемые украинцами от ближайшего европейского соседа.

Польша была главным поставщиком б/у легковушек для украинцев во время действия так называемого "нулевой" растаможки и остается номером два этого рейтинга сегодня.

Эксперты Института исследований авторынка вместе с польскими коллегами из IBRM SAMAR исследовали реальные объемы польско-украинского авторынка и определили самые популярные модели импортируемых украинцами.

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Импорт из Польши снизился

Во время действия так называемой "нулевой" растаможки в течение апреля-июня из Польши в Украину экспортировали 95,8 тысячи подержанных легковушек, что составило 34,1% от общего количества ввоза в этом периоде. Такие показатели позволили стране стать лидером рейтинга стран, откуда украинцы привозили легковушки. Популярными машины из Польши стали в результате сочетания нескольких факторов:

Наибольший спрос имели недорогие автомобили, которые часто легче было найти в Польше, чем в других странах ЕС, даже Германии;

Географическое положение. Доставка из Польши в Украину проще и дешевле;

Польша выполняет роль транспортного "хаба", куда свозят подержанные легковушки из других стран Европы и перепродают украинцам;

Простота коммуникации и легкость покупки автомобиля.

Однако сразу после возврата налогов на импорт машин с пробегом в Украину объемы экспорта машин из Польши в Украину упали. Так, в июне было зафиксировано рекордное количество экспортируемых оттуда подержанных легковушек: 46,8 тысячи. А в июле после отмены "нулевой" растаможки она уменьшилась в 26 раз: всего 1,8 тысячи машин.



Динамика таможенного оформления подержанных легковушек, экспортируемых из Польши, январь-сентябрь 2022

С июля по сентябрь в Украину прибыло только 11,8 тысячи подержанных легковушек из Польши (21,6% от общего количества). Однако даже такие, меньшие показатели, не помешали стать ближайшим соседям вторыми в рейтинге стран, из которых украинцы привозят больше подержанных авто.

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Каков реальный объем польско-украинского авторынка?

Для того чтобы оценить реальный объем польско-украинского автомобильного рынка, специалисты Института исследований авторынка сравнили данные, предоставленные польскими коллегами, относительно снятых с учета авто в связи с вывозом за границу.

Оказалось, что в течение апреля-июня таких операций в Польше было почти в 5 раз меньше по сравнению с данными украинской таможни по автомобилям, в декларациях которых страной экспорта указана Польша: 20,2 тысяч против 95,8 тысячи.



Динамика снятия с учета подержанных авто в Польше в результате вывоза за границу в 2022 году

Такая разница сложилась потому, что не все автомобили, экспортируемые из Польши, были ранее там зарегистрированы, то есть имели номерные знаки этой страны. Специфика местного авторынка такова, что в продаже находится много автомобилей с пробегом, привезенных из других стран Евросоюза. Их здесь готовят к продаже и перепродают украинцам, не проходя процедуру таможенного оформления и постановки на учет. Таким образом, торговля фактически осуществляется, но в польской статистике регистрационных действий с транспортными средствами она отсутствует.

Также далеко не все поляки сообщают уполномоченным органам о продаже автомобиля. Иногда они этого не делают вообще, часто обращаются в отдел регистрации уже пост фактум. Так может происходить и сейчас: в июле, когда количество импорта машин из Польши в Украину существенно сократилось из-за отмены "нулевой" растаможки, динамика снятия с учета сохраняется. То есть, бывшие владельцы автомобилей, которые уже получили украинские номерные знаки, только сейчас приводят в порядок свои дела. Кроме этого, сегодня поляки продают подержанные легковушки не только украинцам, но и в другие страны. В польском Институте исследований авторынка Samar отмечают, что это может быть связано с мировым кризисом автомобильной промышленности и дефицитом автомобилей на рынке.

Какие автомобили привозят из Польши?

Если сравнивать статистику снятия с учета б/у легковых автомобилей в Польше из-за вывоза за границу и украинские данные таможни, то перечень самых популярных моделей почти полностью совпадает. Отличается лишь количество, подтверждающее предположение о большем объеме экспортируемых из Польши, чем зафиксированное в официальной статистике.

В течение апреля-июня в Польше больше всего снимали с учета Volkswagen Passat (1536 шт.), Volkswagen Golf (963 шт.) и Skoda Octavia (751 шт.). Эти же автомобили, по статистике украинской таможни, больше экспортировали из Польши в течение действия "нулевого" растаможивания, только в больших объемах: 6533 шт., 4720 шт., 3606 шт. соответственно.



Самые популярные подержанные легковушки, снятые с учета в Польше и экспортируемые в Украину, апрель-июнь 2022

После окончания действия "нулевой" растаможки рейтинг популярных моделей легковых автомобилей из Польши несколько изменился, уменьшилось их количество, однако общий тренд остался неизменным: украинцы в большинстве привозят из Польши доступные автомобили бюджетного класса. Среди самых популярных моделей в течение июля-сентября оказались Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.



Самые популярные модели подержанных легковушек, экспортируемых из Польши в Украину в июле-сентябре 2022 года