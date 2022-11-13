Найпопулярніші моделі, які імпортують українці від найближчого європейського сусіда.

Польща була головним постачальником вживаних легковиків для українців під час дії так званого «нульового» розмитнення та залишається номером два цього рейтингу сьогодні. Експерти Інституту досліджень авторинку разом із польськими колегами з IBRM SAMAR дослідили реальні обсяги польсько-українського авторинку та визначили найпопулярніші моделі, які імпортують українці.

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Імпорт з Польщі зменшився

Під час дії так званого «нульового» розмитнення протягом квітня-червня з Польщі до України експортували 95,8 тисячі вживаних легковиків, що склало 34,1% від загальної кількості імпорту в цьому періоді. Такі показники дозволили країні стати лідером рейтингу країн, звідки тоді українці привозили авто. Популярними машини з Польщі стали внаслідок поєднання кількох факторів, розповідають в Інституті досліджень авторинку:

Найбільший попит мали недорогі автомобілі, які було часто легше знайти в Польщі, ніж в інших країнах ЄС, навіть Німеччині;

Географічне положення. Доставка з Польщі до України простіша та дешевша;

Польща виконує роль транспортного «хабу», куди звозять вживані легковики з інших країн Європи та перепродують українцям;

Простота комунікації та легкість купівлі автомобіля.

Проте одразу після повернення податків на імпорт машин з пробігом в Україні, об’єми експорту машин з Польщі до України впали. Так, у червні була зафіксована рекордна кількість експортованих звідти вживаних легковиків: 46,8 тисячі. А у липні, після скасування «нульового» розмитнення, вона зменшилася у 26 разів: лише 1,8 тисячі машин.



Динаміка митного оформлення вживаних легковиків, експортованих з Польщі, січень-вересень 2022

З липня по вересень до України прибуло лише 11,8 тисячі вживаних легковиків з Польщі (21,6% від загальної кількості). Проте навіть такі, менші показники, не завадили стати найближчим сусідам другими у рейтингу країн, з яких українці привозять найбільше вживаних авто.

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Який реальний об’єм польсько-українського авторинку?

Для того, щоб оцінити реальний об’єм польско-українського автомобільного ринку, фахівці Інституту досліджень авторинку порівняли дані, надані польськими колегами, щодо знятих з обліку авто у зв’язку з вивезенням за кордон. Виявилося, що протягом квітня-червня таких операцій в Польщі було майже у 5 разів менше у порівнянні з даними української митниці щодо автомобілів, у деклараціях яких країною експорту зазначена Польща: 20,2 тисячі проти 95,8 тисячі.



Динаміка зняття з обліку вживаних авто у Польщі внаслідок вивезення за кордон у 2022 році

Така різниця склалася тому, що не всі автомобілі, експортовані з Польщі, були раніше там зареєстровані, тобто мали номерні знаки цієї країни. Специфіка місцевого авторинку така, що у продажі знаходиться багато авто з пробігом, привезених з інших країн Євросоюзу. Їх тут лише готують до продажу та перепродують українцям, не проходячи процедуру митного оформлення та постановки на облік. Таким чином торгівля фактично здійснюється, але в польській статистиці реєстраційних дій з транспортними засобами вона відсутня.

Також далеко не всі поляки повідомляють уповноважені органи про продаж автомобіля. Інколи вони цього не роблять взагалі, часто ж звертаються до відділу реєстрації уже пост фактум. Так може відбуватися і зараз: у липні, коли кількість імпорту машин з Польщі до України суттєво скоротилася через скасування «нульового» розмитнення, динаміка зняття з обліку зберігається. Тобто, колишні власники автомобілів, які вже отримали українські номерні знаки, лише зараз доводять до ладу свої справи. Окрім цього, сьогодні поляки продають вживані легковики не лише українцям, але й до інших країн. У польському Інституті досліджень авторинку Samar зазначають, що це може бути пов’язаним зі світовою кризою автомобільної промисловості та дефіцитом автомобілів на ринку.

Які автомобілі привозять з Польщі?

Якщо порівнювати статистику зняття з обліку вживаних легковиків у Польщі через вивезення за кордон та українські дані митниці, то перелік найпопулярніших моделей майже повністю співпадає. Відрізняється лише кількість, що підтверджує припущення про більший об’єм експортованих з Польщі, ніж зафіксований в офіційній статистиці. Так, протягом квітня-червня у Польщі найбільше знімали з обліку Volkswagen Passat (1536 шт.), Volkswagen Golf (963 шт.) та Skoda Octavia (751 шт.). Ці ж автомобілі, за статистикою української митниці, найбільше експортували з Польщі протягом дії «нульового» розмитнення, лише у більших обсягах: 6533 шт., 4720 шт., 3606 шт. відповідно.



Найпопулярніші вживані легковики, зняті з обліку в Польщі та експортовані до України, квітень-червень 2022

Після закінчення дії «нульового» розмитнення рейтинг популярних моделей легковиків з Польщі дещо змінився, зменшилася їх кількість, проте загальний тренд залишився незмінним: українці в більшості привозять з Польщі доступні автомобілі бюджетного класу. Серед моделей найпопулярнішими протягом липня-вересня виявилися Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.



Найпопулярніші моделі вживаних легковиків, експортованих з Польщі до України у липні-вересні 2022 року