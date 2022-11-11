Аналітика ринку за різними сегментами легкових автомобілів за жовтень 2022 року.

На українському авторинку щомісяця відбуваються зміни. Команда Інституту досліджень авторинку регулярно аналізує статистичні дані агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні, щоб моніторити ці зміни та відстежувати тренди.

Цього разу експерти визначили, як у жовтні змінилися середні ціни на популярні моделі, на скільки постарів український авторинок та як змінився рейтинг найпопулярніших брендів в онлайн продажах легковиків.

Також цікаво які авто зі США привозять в Україну та скільки вони коштують

Українці більше продають бюджетні авто

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку надалі складають легковики вартістю до $10 тисяч. Порівняно з вереснем, частка таких машин у жовтні дещо зросла: з 74,1% до 75,8% від загальної кількості. Особливо помітно зросла частка автомобілів вартістю до $3000: з 26,5% до 29,4%. При цьому ще у червні ця категорія складала 20,8%.

Таким чином, на ринку продовжується тренд зростання кількості особливо бюджетних автомобілів в продажі. За підсумками жовтня їх частка виявилася максимальною у 2022 році.

До речі що можна купити за 900 доларів?

Популярні авто незначно подешевшали

У жовтні на ринку зафіксована найнижча середня ціна вживаного легкового автомобіля у продажу: $5300. Це — на $300 (або на 5,4%) менше, ніж у вересні. Проте це не означає, що усі автомобілі на ринку подешевшали. В першу чергу йдеться про зростання кількості оголошень машин нижчих цінових категорій.



Динаміка зміни середньої ціни на легковики, що продавались в інтернеті, січень-жовтень 2022 року. За даними Automoto.ua

Серед десяти моделей, оголошень про продаж яких було найбільше українському ринку в жовтні, подешевшали лише чотири, і то не значно: лідер рейтингу Volkswagen Passat (з $6900 до $6700), Volkswagen Golf (з $5000 до $4900), BMW 5 Series (з $6800 до $6600), BMW 3 Series (з $5850 до $5700). Усі ці автомобілі були популярними під час дії так званого "нульового" розмитнення, тому їх подешевшання у першу чергу може бути наслідком значної кількості пропозицій на ринку. Через велику конкуренцію продавцям доводиться знижувати ціни, аби продати авто швидше.

Натомість середні ціни Renault Megane та ВАЗ 2106 зросли: у кожному з випадків на $50. На решту моделей ціна залишилася на тому ж рівні, що й у вересні.



Зміна середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу. За даними Automoto.ua

Загалом жовтневий рейтинг середніх цін на найпопулярніші моделі у продажі в інтернеті виглядає так:

Volkswagen Passat - $6 700 (-$200)

Skoda Octavia - $6 700

Volkswagen Golf - $4 900 (-$100)

ВАЗ 2109/21099 - $1 500

Daewoo Lanos - $2 500

Renault Megane - $6 500 (+$50)

ВАЗ 2106 - $799 (+$50)

BMW 5 Series - $6 600 (-$200)

Opel Astra - $4 999

BMW 3 Series - $5 700 (-$150)

Проте, якщо порівнювати з січнем цього року, то подешевшала кожна із цих моделей. Найбільше з початку 2022 року в середній ціні втратили Daewoo Lanos (-16,6%), ВАЗ 21099 (-14,3%) і Volkswagen Passat (-14,1%).

Також цікаво які вживані авто купують українці

Пропозиція автомобілів старіє

Середній вік легковиків, які українці продавали в Інтернеті, у жовтні зафіксований на рівні 16,6 року. У вересні він був 16,1 року. Після найнижчих показників у червні та липні, які були наслідком дії так званого "нульового" розмитнення (15,2 року), середній вік пропозиції на ринку зростає третій місяць підряд.



Зміна середнього віку вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-жовтень 2022 р. За даними Automoto.ua

Змінилася і вікова структура: збільшилася кількість легковиків, випущених після 1992 року (тобто старше 30 років): їх частка зросла з 10,3% у вересні до 11,7% у жовтні. Більшим у 2022 році цей показник був лише у лютому, на рівні 11,8%.



Вікова структура вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-серпень 2022 р. За даними Automoto.ua

Частка радянсько-російських машин зростає

У жовтні українці опублікували найбільше оголошень продажу автомобілів російсько-радянського бренду ВАЗ. Таких було 11,3%, коли ще у вересні - 9,6%. Внаслідок такої зміни авто марки Volkswagen із часткою 10,6% (у вересні було 10,7%) перемістилися на друге місце рейтингу.

Також цікаво що таке "трійка-глухар" ВАЗ-2103

Цікаво, що в рейтингу брендів легковиків, які найчастіше купували українці на внутрішньому ринку у жовтні, побудованому на основі даних Сервісних центрів МВС, першість все ще займає Volkswagen. На це може бути кілька причин:

Кількість оголошень не дорівнює кількості продажів. Те, що автомобіль продають в інтернеті, не означає, що його обов'язково купили чи куплять найближчим часом. Тому серед пропозиції на ринку більшість наразі складають автомобілі ВАЗ, проте це може свідчити скоріше про збільшення бажання позбутися цих машин, а не про попит на них. Значну частину ультрабюджетних авто, таких як автомобілі ВАЗ, продають без офіційного переоформлення в Сервісних центрах МВС. Тобто, фактичні продажі можуть відбуватися із передачею ключів та документів, проте в офіційній статистиці Сервісних центрів вони не фіксуються, адже формально власником залишається людина, вказана у свідоцтві про реєстрацію.

Основні тренди жовтня: