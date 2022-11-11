Аналитика рынка по разным сегментам легковых автомобилей за октябрь 2022 года.

На украинском авторынке ежемесячно происходят изменения. Команда Института исследований авторынка регулярно анализирует статистические данные агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления о продаже всех авто из 100 автосайтов в Украине, чтобы мониторить эти изменения и отслеживать тренды.

На этот раз эксперты определили, как в октябре изменились средние цены на популярные модели, на сколько состарился украинский авторынок и как изменился рейтинг самых популярных брендов в онлайн продажах легковушек.

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Украинцы больше продают бюджетные авто

Абсолютное большинство объявлений про продажу на украинском рынке в дальнейшем составляют легковые автомобили стоимостью до $10 тысяч. По сравнению с сентябрем доля таких машин в октябре несколько выросла: с 74,1% до 75,8% от общего количества. Особенно заметно возросла доля автомобилей стоимостью до $3000: с 26,5% до 29,4%. При этом еще в июне данная категория составляла 20,8%.

Таким образом, на рынке продолжается тренд роста количества особо бюджетных автомобилей в продаже. По итогам октября их доля оказалась максимальной для 2022 года.

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Популярные авто незначительно подешевели

В октябре на рынке зафиксирована самая низкая средняя цена подержанного легкового автомобиля в продаже: $5300. Это на $300 (или на 5,4%) меньше, чем в сентябре. Однако это не значит, что все автомобили на рынке подешевели. В первую очередь речь идет о росте количества объявлений машин более низких ценовых категорий.



Динамика изменения средней цены на продаваемые в интернете легковушки январь-октябрь 2022 года. По данным Automoto.ua

Среди десяти моделей, объявлений о продаже которых было больше всего на украинском рынке в октябре, подешевели всего четыре, и то незначительно: лидер рейтинга Volkswagen Passat (с $6900 до $6700), Volkswagen Golf (с $5000 до $4900), BMW 5 Series (с $6800 до $6600), BMW 3 Series (с $5850 до $5700). Все эти автомобили были популярны во время действия так называемой "нулевой" растаможки, поэтому их удешевление в первую очередь может являться следствием значительного количества предложений на рынке. Из-за большой конкуренции продавцам приходится снижать цены, чтобы продать машину быстрее.

Средние цены Renault Megane и ВАЗ 2106 выросли: в каждом из случаев на $50. На остальные модели цена осталась на том же уровне, что и в сентябре.



Смена средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж. По данным Automoto.ua

В целом, октябрьский рейтинг средних цен на самые популярные модели в продаже в интернете выглядит так:

Volkswagen Passat - $6 700 (-$200)

Skoda Octavia - $6 700

Volkswagen Golf - $4 900 (-$100)

ВАЗ 2109/21099 - $1 500

Daewoo Lanos - $2 500

Renault Megane - $6 500 (+$50)

ВАЗ 2106 - $799 (+$50)

BMW 5 Series - $6 600 (-$200)

Opel Astra - $4 999

BMW 3 Series - $5 700 (-$150)

Однако если сравнивать с январем этого года, то подешевела каждая из этих моделей. Больше всего с начала 2022 года в средней цене потеряли Daewoo Lanos (-16,6%), ВАЗ 21099 (-14,3%) и Volkswagen Passat (-14,1%).

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Предложенные автомобили стареют

Средний возраст легковых автомобилей, которые украинцы продавали в Интернете, в октябре зафиксирован на уровне 16,6 года. В сентябре он был 16,1 лет. После самых низких показателей в июне и июле, которые явились следствием действия так называемого "нулевого" растаможивания (15,2 года), средний возраст предложения на рынке растет третий месяц подряд.



Изменение среднего возраста подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-октябрь 2022 г. По данным Automoto.ua

Изменилась и возрастная структура: увеличилось количество легковушек, выпущенных после 1992 года (т.е. старше 30 лет): их доля выросла с 10,3% в сентябре до 11,7% в октябре. Большим в 2022 году этот показатель был только в феврале, на уровне 11,8%.



Возрастная структура подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-август 2022 г. По данным Automoto.ua

Доля советско-российских машин растет

В октябре украинцы опубликовали больше объявлений продаж автомобилей российско-советского бренда ВАЗ. Таковых было 11,3%, когда еще в сентябре – 9,6%. В результате такого изменения авто марки Volkswagen с долей 10,6% (в сентябре было 10,7%) переместились на второе место рейтинга.

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Интересно, что в рейтинге брендов легковушек, которые чаще всего покупали украинцы на внутреннем рынке в октябре, построенном на основе данных Сервисных центров МВД, первенство все еще занимает Volkswagen. Этому может быть несколько причин:

Количество объявлений не равно количеству продаж. То, что автомобиль продают в интернете, не означает, что его обязательно купили или купят в ближайшее время. Поэтому среди предложения на рынке большинство сейчас составляют автомобили ВАЗ, однако это может свидетельствовать скорее об увеличении желания избавиться от этих машин, а не о спросе на них. Значительную часть ультрабюджетных автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, продают без официального переоформления в Сервисных центрах МВД. То есть фактические продажи могут происходить с передачей ключей и документов, однако в официальной статистике Сервисных центров они не фиксируются, ведь формально владельцем остается человек, указанный в свидетельстве о регистрации.

Основные тренды октября: