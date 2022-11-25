Европейское подразделение американского аукциона страховых автомобилей Copart 28 ноября планирует начинать торги от символичного 1 евро.

"Copart Германия" решила своеобразно отметить так называемый "Киберпонедельник", который отмечают после "Черной пятницы". В этот день, 28.11.2022, начиная с 15:00 по немецкому времени (в 16:00 по киевскому), аукционы будут начинаться от 1 евро. На продажу выставлено около 250 автомобилей, так что выбор есть.

Конечно, это не гарантирует, что автомобили будут продаваться по этой цене, однако если на машину нет спроса, то минимальная цена может быть ниже, чем выставил продавец.

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Конечно, у "Copart Германия" гораздо меньше предложений, чем на американском "Копарте" - сейчас там зарегистрировано всего 3 000 автомобилей на продажу (в то время как на американском – 330 тысяч). Однако легковушки здесь несколько иные, чем в США. В частности, кроме чисто европейских марок и дизельных машин здесь неплохой выбор техники после лизинга или корпоративных парков. И не всегда это “битки”.

Чтобы принять участие в тогах на Copart Германия, нужно предварительно зарегистрироваться и внести залог.