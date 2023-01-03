Средняя стоимость автомобиля 2017 – 2020 годов выпуска составляет всего 2 453 доллара США.

Dodge Journey – один из самых популярных кроссоверов в Украине, привозимых из США. Сервис Avtoastat отследил цены на эти автомобили, модельного года 2017 – 2020. Как оказалось, в декабре 2022 года средние цены на них на аукционах Copart и IAAI были наименьшими – 2 453 доллара США. Это на 205 долларов меньше, чем в ноябре и на 1500 долларов дешевле, чем в начале года.

Конечно, чтобы он оказался в Украине, такой автомобиль нужно перевезти из США и растаможить, а это будет стоить в несколько раз больше, чем собственно авто с аукциона.

Напомним, что цены на Toyota RAV4 тоже снизились .

Dodge Journey – 7-местный кроссовер компании Dodge, который продается на американском рынке с 2008 года. Автомобиль построен на переднеприводной платформе Chrysler JC49. На некоторых рынках продается модель под названием Fiat Freemont.

Для рынка США, откуда Dodge Journey попадает в Украину, производится с 2008 года в городе Толука (Мексика).

Переднеприводная версия Journey оснащена бензиновыми двигателями 2,4 л VVT мощностью 170 л.с. или 2.7 Chrysler SOHC V6 мощностью 183 л.с. или 3,5 л Chrysler SOHC V6 235 л.с. Полноприводная версия оснащалась только двигателем 3,5 л Chrysler SOHC V6, а позже – 6-цилиндровым 283-сильным 3.6 Pentastar, который на 48 л.с. более мощный и при этом более экономичный, чем предыдущий силовой агрегат.

После рестайлинга Journey получил новый салон с качественными материалами, улучшенный дизайн интерьера. В базовое оснащение Dodge Journey входит система динамической стабилизации ESC, антиблокировочная тормозная система и система предотвращения опрокидывания.

Из наружных конфигураций можно отметить светодиодные задние фонари, сдвоенные хромированные насадки на выпускные трубы, 19-дюймовые алюминиевые колесные диски.

Напомним, почему среди украинцев популярен Dodge Journey