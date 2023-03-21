Очікування дебюту Dodge Challenger SRT Demon 170 було досить довгим, але воно було того варте.

Маслкар був вперше показаний лише вчора, коли автовиробник детально описав його сильно модифікований двигун і дивовижні показники продуктивності. Тепер, завдяки цьому відео з презентації автомобіля, ми можемо побачити нового Демона в дії на трасі, де йому й місце.

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Відео є справжньою дебютною прямою трансляцією з презентації. Dodge провів так званий фестиваль Dodge Last Call, де був представлений новий Demon. Перед великою аудиторією на швидкісній автомагістралі в Лас-Вегасі машина, орієнтована на драг, вперше з’явилася на публіці, показавши, на що вона здатна.

На підготовленій доріжці Demon 170 може розганятися до першої сотні всього за 1,66 секунди та завершити дистанцію чверть милі за 8,91 секунди зі швидкістю 244 км на годину, сертифіковані NHRA. Але навіть якщо цифри насправді не збігаються з тими, що ми бачимо в цьому конкретному заїзді, автомобіль був надзвичайно швидким і звучав абсолютно приголомшливо.

Цей рев двигуна походив від сильно модифікованого 6,2-літрового двигуна V8 під капотом, який видає до 1025 кінських сил при 6500 об/хв і 1281 Нм крутного моменту при 4200 об/хв при роботі на паливі E85. Навіть на бензині E10 потужність все ще становить 900 к.с. і 1098 Нм. Це стало можливим завдяки низці значних апаратних оновлень двигуна.

Нагадаємо, що для США буде зібрано лише 3000 одиниць Dodge Challenger SRT Demon 170, а для Канади – 300.