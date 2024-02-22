Stellantis змусить електрокари вібрувати, як машини з традиційними двигунами. Ймовірно, першим цьому навчиться Dodge Charger Daytona.

Електрокари Stellantis вібруватимуть як машини з ДВЗ. У основі Всесвітньої організації інтелектуальної власності виявився патент Stellantis на дві системи. Їхнє завдання — посилити враження від водіння «батарейного» автомобіля, додавши вібрації та звук, як від двигуна внутрішнього згоряння. Судячи з документа, системи призначаються електричним маслкарам, а тому першим напевно отримає Dodge Charger Daytona.

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Одна з систем під назвою Active Vibration System Enhancement (AVE) включає віброгенератор, завдяки якому в певні моменти будуть вібрувати різні елементи автомобіля - наприклад, кермо або сидіння водія. Однак передбачена можливість змусити тремтіти навіть шасі і кузов цілком.

Друга система - Active Sound Enhancement (ASE) - доповнить вібрації звуком, який лунатиме з внутрішніх та зовнішніх динаміків. Як і AVE, вона здатна моніторити різні показники за допомогою датчиків, враховуючи швидкість автомобіля, прискорення та крутний момент. Судячи з усього, на серійному Charger Daytona вторитиме ним акустична система Fratzonic , що генерує звук вихлопу.

Stellantis – не перший автовиробник, який хоче озвучити електрокари. Lotus, наприклад, ще в нульових розробила установку, завдяки якій безшумні автомобілі на електротязі почали видавати звук двигуна з метою безпеки – щоб їх чули на дорогах. Аналогічні системи створювали Toyota, Audi, Nissan, а однією з останніх стала Pininfarina. Електрогіперкар Battista отримав цілий низькочастотний саундтрек.