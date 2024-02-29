Завдяки масовому попиту в продаж надійде сучасний Civic у стилі ретро маслкар. Honda Civic, перетворена на фейковий Dodge Challenger, стартує у виробництві

Японська компанія Mitsuoka створила кілька дивних автомобілів. Найбільш нетрадиційною конструкцією за останній час стала ця – M55. Спочатку це був концепт, а зараз підроблений автомобіль маслкара зараз запускається у виробництво.

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Представлений у листопаді 2023 року на честь 55-річчя Mitsuoka, незвичайний двійник Dodge Challenger насправді є Honda Civic під своїм вінтажним кузовом. За минулі місяці компанія отримала більше 1300 повідомлень від людей, які бажають придбати такий автомобіль: «Це був перший випадок, коли ми отримали такі пристрасні повідомлення безпосередньо від такої кількості людей різного віку та обох статей».

У зв’язку з великим попитом компанія Mitsuoka вирішила втілити M55 у реальність. Однак це займе деякий час. Компанія має намір випустити автомобіль у продаж ближче до кінця 2025 року. Додаткові деталі поки не розголошуються, але нагадаємо, що концепт базувався на п’ятидверному хетчбеку Civic і мав 1,5-літровий двигун, підключений до механічної коробка передач.

Минулого місяця Honda представила спортивний прототип Civic RS на Токійському автосалоні 2024 року, можливо, натякаючи на хетчбек Civic Si з ручним перемиканням передач. Було б чудово, якби Mitsuoka побудувала M55 з більшим і потужнішим 2,0-літровим двигуном. Так чи інакше, підробка Challenger з правим кермом буде продаватися тільки в Японії.

У той час як на передній частині автомобіля написано Challenger, на задній частині ми згадуємо японські купе 1970-х років, такі як Nissan Skyline або Mitsubishi Galant GTO. Профіль є очевидним нагадуванням про те, що автомобільне дивацтво — це Civic. У салоні Mitsuoka потрудилася, додавши синю оббивку в стилі ретро, і замінила значок Honda на кермі своїм логотипом.

Mitsuoka звичайно має уяву, та є очевидно достатньо людей зацікавлених гарантувати розробку серійної моделі. Це більше, ніж просто комплексний обвіс, оскільки фари та задні ліхтарі також виготовлені на замовлення, як і передня решітка. Здається, жалюзі заднього скла черпають натхнення з Ford Mustang Mach 1 1969 року.

Mitsuoka вважає, що не зможе виготовити достатньо автомобілів, щоб задовольнити попит, оскільки перетворення займе час, всі необхідні зміни будуть виконуватися вручну. Ціни ще не розголошуються, але, враховуючи масштаби модифікацій, можна з упевненістю сказати, що це буде недешево.