Продажі компанії Honda на світових ринках зростають. Найбільшого успіху автовиробник досяг у США й планує ще більше захопити цей ринок. Майстер CGI- графіки поділився своїм баченням високопродуктивної версії Honda CR-V.

Honda хоче вивести на ринок США квартет автомобілів з низьким рівнем викидів. До нього входить нещодавно представлений електричний кросовер Prologue, Acura ZDX, гібридний Honda Civic 2025, а також незвичайний водневий CR-V з можливістю заряджатись від розетки.

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Однак, в лінійці бренду є всього одна високопродуктивна модель – Honda Civic Type R, що здається дивним, враховуючи, що сестринська компанія Acura має аж 4 версії Type S.

Відомий творець автомобільного CGI-контенту на YouTube Digimods DESIGN, нещодавно поділився ідеєю “жвавого” CR-V Type R. Помітно, що автор черпав натхнення для стилю дизайну уявного кросовера від Civic Type R, вартістю 44 795 доларів США.

Дизайнер зобразив CR-V з такою ж оптикою та вихлопною оптикою, як на хетчбеку. Звичайно, що це лише уявна модель й з великою ймовірністю її не буде випущено серійно.

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Однак, якби ця модель існувала в реальності, скоріш за все, Honda обладнала б її 2,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном K20C1 з турбонаддувом, який також використовується на Integra Type S і потужністю 316 кінських сил.