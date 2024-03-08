Nissan запустил заряженный электромобиль Ariya Nismo. Новинка была представлена в январе на Токийском автосалоне 2024, ее начальные продажи планируется начать в Японии в июне.

Флагманская модель электромобиля Nismo обеспечивает большую скорость, комфорт и управляемость, чем стандартный Ariya e-4ORCE. Модель вышла в двух версиях – B6 e-4ORCE и B9 e-4ORCE.

Первая оснащена аккумулятором на 66 кВт-ч и выдает максимальную мощность 270 кВт и 560 Нм крутящего момента. Вторая модель обладает батареей на 91 кВт-ч, обеспечивает максимальную мощность 320 кВт и 600 Нм крутящего момента.

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Настройка Nismo обеспечивает мощное, но плавное ускорение, которым легко управлять. Включение эксклюзивного режима вождения максимизирует отклик, когда требуется еще лучшая производительность.

Список компонентов премиум-класса Nismo включает тормозные колодки, которые обеспечивают улучшенную тормозную силу в широком диапазоне температур, и легкосплавные колеса, достигающие идеального баланса между шириной и весом, чтобы обеспечить превосходную аэродинамику и способность проходить повороты.

Новичок получил превосходное сцепление с дорогой при любых условиях и трассировку линии, как у спортивного автомобиля. Шасси улучшено для оптимизации работы передней и задней подвески.

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Экстерьер сочетает первоклассное качество Ariya с превосходной аэродинамикой Nismo. Оснащен эксклюзивными бамперами, задними спойлерами и молдингами дверей, стильный дизайн уменьшает сопротивление и создает большую прижимную силу на высоких скоростях.

Черный интерьер с пряным красным акцентом придает салону спортивный и высококачественный вид, тогда как специальные сиденья и посадка создают ощущение единого целого с автомобилем. Эксклюзивная звуковая система BOSE Premium Sound System имитирует звук от гонки Формулы Е, что повышает восторг от вождения.

Кузов Ariya Nismo доступен в шести цветах, включая эксклюзивный Stealth Grey с затемненной крышей.

Фото: Nissan