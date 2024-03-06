Электрический внедорожник начального уровня сейчас стоит менее 40 000 долларов США.

Nissan снижает цены на свой полностью электрический кроссовер Ariya. Внедорожник 2024 модельного года дешевле как минимум на 3 575 долларов. Еще лучшие новости приходят дальше в линейку Ariya, где большинство комплектаций стоят почти на 6 000 долларов США дешевле, чем раньше.

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Стоимость Nissan Ariya 2024 года стартует от 39 590 долларов. Это дает вам автомобиль с комплектацией Engage, который приводит только передние колеса с помощью аккумулятора на 63 киловатт-часов. Эта комплектация и ее полноприводный эквивалент почти на 3 600 долларов дешевле, чем раньше.

Вот полное распределение цен на комплектации Ariya на 2024 год и их сравнение с 2023 годом:

Nissan не указывает на какие-то конкретные изменения в Ariya на 2024 год. Модели имеют аккумулятор на 87 киловатт-часов, за исключением начального уровня Engage, который использует батарею на 63 кВт-ч. Переднеприводные модели имеют мощность 214 лошадиных сил, а полноприводные – 389 л.с. К сожалению, модернизированная Ariya Nismo, представленная в начале этого года, не предназначена для Северной Америки.

"Поскольку рынок электромобилей продолжает развиваться и расти, пересмотренные цены на Ariya 2024 года повысят конкурентоспособность модели и обеспечат максимальную ценность для наших клиентов", - сказала Триша Юнг, старший директор Nissan по стратегии и трансформации электромобилей.