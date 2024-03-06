Новий електричний позашляховик початкового рівня зараз в Америці коштує менше 40 000 доларів США.

Nissan знижує ціни на свій повністю електричний кросовер Ariya. Позашляховик 2024 модельного року дешевший як мінімум на 3 575 доларів. Ще кращі новини приходять далі в лінійку Ariya, де більшість комплектацій коштують майже на 6 000 доларів США дешевше, ніж раніше.

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Вартість Nissan Ariya 2024 року стартує від 39 590 доларів. Це дає вам автомобіль із комплектацією Engage, який приводить лише передні колеса за допомогою акумулятора на 63 кіловат-годин. Ця комплектація та її повнопривідний еквівалент майже на 3 600 доларів дешевші, ніж раніше.

Ось повний розподіл цін на комплектації Ariya на 2024 рік і їх порівняння з 2023 роком:

Nissan не вказує на якісь конкретні зміни в Ariya на 2024 рік. Моделі мають акумулятор на 87 кіловат-годин, за винятком початкового рівня Engage, який використовує батарею на 63 кВт-год. Передньопривідні моделі мають потужність 214 кінських сил, а повнопривідні – 389 к.с. На жаль, модернізована Ariya Nismo, представлена на початку цього року, не призначена для Північної Америки.

«Оскільки ринок електромобілів продовжує розвиватися та рости, переглянуті ціни на Ariya 2024 року підвищать конкурентоспроможність моделі та забезпечать максимальну цінність для наших клієнтів», — сказала Тріша Юнг, старший директор Nissan зі стратегії та трансформації електромобілів.