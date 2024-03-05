Говорячи про Nissan Altima шостого покоління, можна впевнено сказати, що модель перебуває в кінці життєвого циклу, адже авто представили у 2018 році. У 2022 японський автовиробник презентував рестайлінг й подейкують, що ведуться роботи зі створення нової генерації седану.

Наразі компанія Nissan ще не підтвердила роботу над сьомим поколінням моделі, але експерти очікують, що воно має принести абсолютно новий стиль, привівши стиль седану у відповідність до сучасної лінійки компанії.

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Також існує думка, що нове покоління стане більш технологічним, буде обладнане новими асистентами безпеки й матиме свіже сімейство силових агрегатів, ймовірно, з частковою або повною електрифікацією, щоб зберегти конкурентоспроможність на провідних ринках.

Поки достовірної інформації про новинку ще немає, однак це не заважає творцям віртуальних рендерів ділитись власним уявленням дизайну майбутнього автомобіля.Художник Digimods Design показав у своїх соціальних мережах, як на його думку, має виглядати Nissan Altima VII.

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На думку автора, автомобіль отримає нове обличчя з іншою інтерпретацією решітки V-motion, тонкі світлодіодні фари, тонші задні ліхтарі, більш агресивний дифузор і кілька інших оновлень. Офіційних зображень від компанії Nissan поки не було, але цей аматорський рендер виглядає справді дуже правдоподібно.