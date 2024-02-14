Популярний кросовер Nissan Juke оновили в той момент, коли модель вступає у п’ятий рік продаж.

Завод Nissan у Сандерленді (Великобританія) з моменту запуску першої моделі у 2010 році виготовив понад 1,3 мільйона одиниць Juke. Оновлена модель буде випускатися там же, але на другій виробничій лінії.

"Оновлення зосереджені на покращенні якості та простоті використання, серед яких – нові матеріали, краща підгонка та оздоблення, більший сенсорний екран і покращене підключення смартфона. Ми хотіли зробити відчуття, ніби ви перебуваєте в реактивному винищувачі. Коли ви всередині, все знаходиться досить близько до вас. Розташування екрана, його орієнтація грає з емоціями", – підкреслив під час презентації оновленого кросовера помічник головного інженера Стефан Ганді.

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Жовтий, але інший

Nissan знову пропонує жовтий колір кузова Juke, який набув великої популярності. Щоправда, у порівнянні з попереднім відтінком, нинішній дещо блідий. Ефект жовтого кольору в новому оздобленні N-Sport посилюється завдяки контрасту з чорним дахом, дзеркалами заднього виду, вставками в колісних арках, решіткою радіатора та передніми й задніми стійками.

На додаток до привабливого жовтого кольору кузова, інтер'єр N-Sport отримав відповідну жовту підсвітку у формі бумеранга, яка проходить через верхню частину приладової панелі.

В салоні зручностей стало більше

У Nissan суттєво змінили інтер'єр салону Juke, зробивши його більш комфортним для водія, завдяки оновленій центральній консолі та панелі приладів.

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Салон отримав нове оздоблення та матеріали. А можливості підключення автомобіля були доповнені збільшеним сенсорним екраном та додатковими функціями.

Сенсорний екран було збільшено з 8,0 дюймів у діаметрі до 12,3 дюймів у стандартній комплектації. Меню теж змінено, щоб зробити його більш інтуїтивно зрозумілим у використанні. Сам екран тепер повернутий у бік водія на 8 градусів, щоб полегшити використання під час руху.

Оновлену мультимедійну систему оснащено покращеною функцією розпізнавання голосу та здатністю "розуміння природної мови". Це розширює можливості використання фраз і виразів, які система може сприймати як команди, ігноруючи невпевненість або паузи. Також для Juke тепер доступні бездротові системи Android Auto та Apple CarPlay.

Juke також отримав новий найвищий рівень комплектації N-Sport, який схожий на Tekna і вище наявних версій Acenta Premium і N-Connecta. А ось комплектацію Visia зняли, оскільки вона становила лише 1% від загального обсягу продажів.

Комфорт починається з крісла

У комплектаціях N-Connecta, N-Design та Tekna з'явилися нові сидіння підвищеного комфорту. Нові сидіння для N-Connecta виготовлені з тканини Kira Melange, яка складається з ПВХ з тканинними елементами, що доповнюють роликові вставки з візерунком.

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У моделях Tekna використовується ПВХ чорного кольору з акцентами з ПВХ та вставками зі стьобаним ефектом на сидінні в основі та спинці.

"Juke нинішнього покоління було випущено у 2019 році, і постійні вдосконалення, включно з новою гібридною силовою установкою, забезпечили його популярність серед клієнтів Великобританії. 2023 рік став найбільш продаваним роком поточного покоління Juke, останні оновлення зберігають його характерний стиль, покращуючи підключення, якість, дизайн інтер’єру та безпеку, щоб гарантувати, що він залишається попереду конкурентів", – повідомив виконавчий директор Nissan GB Ендрю Хамберстоун.

Про можливу електричну версію цієї моделі можна забути. Як зазначив помічник головного інженера Стефан Ганді, "архітектура автомобіля не підходить для електричної трансмісії, нам довелося б занадто багато змінити, щоб отримати її".

Саме тому силові параметри залишилися без змін. У міському кросовері стоїть 1,0-літрова бензинова турбована "трійка" і шестиступенева механічна або семиступенева автоматична коробка передач.

Гібрид має 1,6-літрову бензинову "четвірку", електромотор і акумулятор місткістю 1,2 кВт-год.

Продажі розпочнуться десь під кінець року. Цінник ще не озвучено, але менеджери бренду натякнули, що "очікуємо невеликого підвищення порівняно з поточною базовою ціною у 20 985 фунтів стерлінгів". У конвертації на українську валюту це приблизно 1 005 309 гривень.

Фото/відео: Nissan