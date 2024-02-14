Популярный кроссовер Nissan Juke обновили в тот момент, когда модель вступает в пятый год продаж.

Завод Nissan в Сандерленде (Великобритания) с момента запуска первой модели в 2010 году изготовил более 1,3 миллиона единиц Juke. Обновленная модель будет выпускаться там же, но на второй производственной линии.

"Обновления сосредоточены на улучшении качества и простоте использования, среди которых – новые материалы, лучшая подгонка и отделка, больший сенсорный экран и улучшенное подключение смартфона. Мы хотели сделать ощущение, будто вы находитесь в реактивном истребителе. Когда вы внутри, все находится достаточно близко к вам. Расположение экрана, его ориентация играет с эмоциями", – подчеркнул во время презентации обновленного кроссовера помощник главного инженера Стефан Ганди.

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Желтый, но другой

Nissan снова предлагает желтый цвет кузова Juke, который приобрел большую популярность. Правда, по сравнению с предыдущим оттенком, нынешний несколько бледнее. Эффект желтого цвета в новой отделке N-Sport усиливается благодаря контрасту с черной крышей, зеркалами заднего вида, вставками в колесных арках, решеткой радиатора и передними и задними стойками.

В дополнение к привлекательному желтому цвету кузова, интерьер N-Sport получил соответствующую желтую подсветку в форме бумеранга, которая проходит через верхнюю часть приборной панели.

В салоне удобств стало больше

В Nissan существенно изменили интерьер салона Juke, сделав его более комфортным для водителя, благодаря обновленной центральной консоли и панели приборов.

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Салон получил новую отделку и материалы. А возможности подключения автомобиля были дополнены увеличенным сенсорным экраном и дополнительными функциями.

Сенсорный экран был увеличен с 8,0 дюймов в диаметре до 12,3 дюймов в стандартной комплектации. Меню тоже изменено, чтобы сделать его более интуитивно понятным в использовании. Сам экран теперь повернут в сторону водителя на 8 градусов, чтобы облегчить использование во время движения.

Обновленная мультимедийная система оснащена улучшенной функцией распознавания голоса и способностью "понимания естественной речи". Это расширяет возможности использования фраз и выражений, которые система может воспринимать как команды, игнорируя неуверенность или паузы. Также для Juke теперь доступны беспроводные системы Android Auto и Apple CarPlay.

Juke также получил новый самый высокий уровень комплектации N-Sport, который похож на Tekna и выше имеющихся версий Acenta Premium и N-Connecta. А вот комплектацию Visia сняли, поскольку она составляла лишь 1% от общего объема продаж.

Комфорт начинается с кресла

В комплектациях N-Connecta, N-Design и Tekna появились новые сиденья повышенного комфорта. Новые сиденья для N-Connecta изготовлены из ткани Kira Melange, которая состоит из ПВХ с тканевыми элементами, дополняющие роликовые вставки с узором.

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В моделях Tekna используется ПВХ черного цвета с акцентами из ПВХ и вставками со стеганым эффектом на сиденье в основании и спинке.

"Juke нынешнего поколения был выпущен в 2019 году, и постоянные усовершенствования, включая новую гибридную силовую установку, обеспечили его популярность среди клиентов Великобритании. 2023 год стал самым продаваемым годом текущего поколения Juke, последние обновления сохраняют его характерный стиль, улучшая подключения, качество, дизайн интерьера и безопасность, чтобы гарантировать, что он остается впереди конкурентов", – сообщил исполнительный директор Nissan GB Эндрю Хамберстоун.

О возможной электрической версии этой модели можно забыть. Как отметил помощник главного инженера Стефан Ганди, "архитектура автомобиля не подходит для электрической трансмиссии, нам пришлось бы слишком много изменить, чтобы получить ее".

Именно поэтому силовые параметры остались без изменений. В городском кроссовере стоит 1,0-литровая бензиновая турбированная "тройка" и шестиступенчатая механическая или семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Гибрид имеет 1,6-литровую бензиновую "четверку", электромотор и аккумулятор емкостью 1,2 кВт-ч.

Продажи начнутся где-то под конец года. Ценник еще не озвучен, но менеджеры бренда намекнули, что "ожидаем небольшого повышения по сравнению с текущей базовой ценой в 20 985 фунтов стерлингов". В конвертации на украинскую валюту это примерно 1 005 309 гривен.

Фото/видео: Nissan