На камбоджийских 500 риелях видно сразу четыре автомобиля, пересекающих мост. Однако наиболее узнаваемым является Nissan Juke первого поколения, который размещен на переднем плане.

Существует много легенд о заговорах вокруг изображений на валюте Соединенных Штатов, но некоторые страны не имеют такой секретной символики на своих деньгах. Например, на камбоджийской купюре в 500 риелей вместо удивительной смеси египетских, масонских или патриотических изображений нарисован обычный кроссовер Nissan и еще несколько автомобилей.

На оборотной стороне купюры видно, как Nissan Juke первого поколения пересекает мост через реку Меконг, напротив него едет седан, похожий на японскую Toyota Camry или Vios (ее продают в этой стране). Еще дальше едут другая легковушка и грузовик, но разглядеть их марку или модель уже невозможно. Вряд ли Nissan платил Камбоджийскому нацбанку за рекламу своего авто, просто художнику нужно было взять какой-нибудь настоящий автомобиль за основу.

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На банкноте в 500 риелей не всегда были изображены японские марки автомобилей. Более старые банкноты содержали рисунки сельскохозяйственных сцен, другие транспортные средства, пересекающие реку. Кстати, по нынешнему курсу 500 риелей Камбоджи – всего 4,5 грн.

Камбоджа может иметь любопытную валюту с автомобилями последних моделей, но это далеко не единственная страна с крутым законным платежным средством. Некоторые австралийские водонепроницаемые и очень красочные купюры, поэтому их почти невозможно подделать. Южноафриканская валюта содержит подробные изображения пяти самых популярных животных страны, а на некоторых купюрах изображен Нельсон Мандела. Канадцы выбрали вертикально ориентированные купюры, а на купюрах Островов Кука подробные изображения женщины и акулы, взятые из легенд о происхождении страны.