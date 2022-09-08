75-річний чоловік розігнався на 1200-сильному Nissan GT-R до шаленої швидкості. За словами чоловіка, він полюбив швидкість понад 50 років тому.

У Мережі опублікували відеоролик, головним героєм якого став 75-річний американець Баррі. У звичайному житті чоловік спокійно пересувається за кермом своєї старенької Honda Civic. Дивлячись на те, як він насилу вибирається із салону автомобіля за допомогою тростини, складно припустити, що його давнім захопленням є швидкість. Виявляється, крім повсякденного хетчбека в гаражі Баррі є модернізований Nissan GT-R, за кермом якого він вирушив на злітно-посадкову смугу аеропорту в Південній Африці.

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За словами Баррі, любов до швидкості у нього з'явилася понад 50 років тому, коли він вперше побачив Porsсhe 911, що проїжджав повз. Через роки, прагнення до драйву не зникло. Навпаки, він придбав тюнінгований Nissan GT-R 2012 року. Після безлічі технічних доробок двигун суперкара розвиває потужність 1200 кінських сил. Агрегат укомплектували модернізованою трансмісією, що дозволяє впоратися з віддачею двигуна.

Щоб випробувати можливості суперкара, а заразом і самого себе, Баррі вирушив до міжнародного аеропорту Апінгтон у Південній Африці, на території якого знаходиться довга злітно-посадкова смуга. Після недовгих приготувань, Баррі вичавив максимум із модифікованого GT-R. Під час заїзду спідометр спорткара показав швидкість 351 кілометр на годину.