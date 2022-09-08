75-летний мужчина разогнался на 1200-сильном Nissan GT-R до бешеной скорости. По словам мужчины, он полюбил скорость более 50 лет назад.

В сети опубликовали видеоролик, главным героем которого стал 75-летний американец Барри. В обычной жизни мужчина спокойно передвигается за рулем своей старенькой Honda Civic. Глядя на то, как он с трудом выбирается из салона автомобиля с помощью трости, сложно предположить, что его давним увлечением является скорость. Оказывается, кроме повседневного хэтчбека в гараже Барри есть модернизированный Nissan GT-R, за рулем которого он отправился на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Южной Африке.

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По словам Барри, любовь к скорости у него появилась более 50 лет назад, когда он впервые увидел проезжавший мимо Рогѕсһе 911. Спустя годы, стремление к драйву не исчезло. Напротив, он приобрел тюнингованный Nissan GT-R 2012 года. После множества технических доработок двигатель суперкара развивает мощность 1200 лошадиных сил. Агрегат укомплектовали модернизированной трансмиссией, позволяющей справиться с отдачей двигателя.

Чтобы испытать возможности суперкара, а заодно и самого себя, Барри отправился в международный аэропорт Апингтон в Южной Африке, на территории которого находится длинная взлетно-посадочная полоса. После недолгих приготовлений, Барри выжал максимум из модифицированного GT-R. Во время заезда спидометр спорткара показал скорость 351 километр в час.