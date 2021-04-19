В прошлом году фаст-фуд гигант объединился с компанией Toyota для выпуска игрушечного автомобиля GR Supra, а в этом году в детских наборах еды маленькие японцы смогут найти самый известный спорткар Nissan.

Для рекламы новых игрушек в “Хэппи Милл”, было создано два реальных автомобиля, идентичных моделькам от Tomica, которые будут доступны в детских наборах еды.

Смотрите также: 35 самых дорогих автомобилей в мире в 2021 году

Специалисты NISMO обернули один из спорткаров золотой пленкой, а другой – темно-синей, добавив надпись Mcdonald’s на спойлерах. Оба автомобиля теперь называют не GT-R, а McDT-R. Они станут призами в лотерее, главные победители которой – две семьи – будут приглашены в испытательный центр Nissan, где они смогут испытать машину на треке.

Те, кто слишком молод, чтобы ехать, получат утешительные призы в виде памятных подарочных карт стоимостью 1000 иен каждая – около 260 гривен или стоимость двух “Хэппи Милл” в Японии.

Фото: McDT-R – Nissan GT-R NISMO для McDonald’s / Autoevolution

Nissan GT-R стоит более 110 000 долларов в базовом исполнении, а спорткар от NISMO оценивается минимум в 210 тысяч долларов. Версия GT-R NISMO Special Edition оснащается V6 с двойным турбонаддувом и имеет мощность 600 лошадиных сил и крутящий момент в 652 ньютон-метра.