Минулого року фаст-фуд гігант об’єднався з компанією Toyota для випуску іграшкового автомобіля GR Supra, а цього року в дитячих наборах їжі маленькі японці зможуть знайти найвідоміший спорткар Nissan.

Для реклами нових іграшок в “Хеппі Мілл”, було створено два реальних автомобіля, ідентичних моделькам від Tomica, які будуть доступні у дитячих наборах їжі.

Дивіться також: 35 найдорожчих автомобілів у світі в 2021 році

Спеціалісти NISMO обгорнули один зі спорткарів золотою плівкою, а інший – тьмяно синьою, додавши напис McDonald’s на спойлерах. Обидва автомобілі тепер називають не GT-R, а McDT-R. Вони стануть призами у лотереї, головні переможці якої – дві родини – будуть запрошені до випробувального центр Nissan, де вони зможуть випробувати машину на треку.

Ті, хто занадто молодий, щоб їхати, отримають втішні призи у вигляді пам’ятних подарункових карток вартістю 1000 ієн кожна – це близько 260 гривень або вартість двох “Хеппі Мілл” у Японії.

Фото: McDT-R – Nissan GT-R NISMO для McDonald’s / Autoevolution

Nissan GT-R коштує більше ніж 110 000 доларів у базовому виконанні, а спорткар від NISMO оцінюється мінімум у 210 тисяч доларів. Версія GT-R NISMO Special Edition оснащується V6 з подвійним турбонаддувом і має потужність 600 кінських сил та крутний момент у 652 ньютон-метри.