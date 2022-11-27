На камбоджійських 500 рієлях видно одразу чотири автомобілі, які перетинають міст. Однак найбільш впізнаваним є Nissan Juke першого покоління, який розміщений на передньому плані.

Існує багато легенд про змови навколо зображень на валюті Сполучених Штатів, але деякі країни не мають такої таємної символіки на своїх грошах. Наприклад, на камбоджійській купюрі в 500 рієлів замість дивної суміші єгипетських, масонських чи патріотичних зображень намальовано звичайний кросовер Nissan та ще кілька автомобілів.

На зворотному боці купюри видно, як Nissan Juke першого покоління перетинає міст через річку Меконг, навпроти нього їде седан, схожий на японську Toyota Camry чи Vios (її продають у цій країні). Ще далі їдуть інший легковик та вантажівка, але розгледіти їх марку чи модель вже неможливо. Навряд чи Nissan платив Камбоджійському нацбанку за рекламу свого авто, просто художнику треба було взяти якийсь справжній автомобіль за основу.

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На банкноті в 500 рієлів не завжди були зображені японські марки автомобілів. Старіші банкноти містили малюнки сільськогосподарських сцен, інші транспортні засоби, які перетинають річку. До речі, за нинішнім курсом 500 рієлів Камбоджі – всього 4,5 грн.

Камбоджа може мати цікаву валюту з автомобілями останніх моделей, але це далеко не єдина країна з крутим законним платіжним засобом. Деякі австралійські купюри водонепроникні та дуже барвисті, тому їх майже неможливо підробити. Південноафриканська валюта містить детальні зображення п’яти найпопулярніших тварин країни, а на деяких купюрах зображений Нельсон Мандела. Канадці вибрали вертикально орієнтовані купюри, а на купюрах Островів Кука є детальні зображення жінки та акули, взяті з легенд про походження країни.