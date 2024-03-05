Говоря о Nissan Altima шестого поколения, можно уверенно сказать, что модель находится в конце жизненного цикла, ведь авто представили в 2018 году. В 2022 японский автопроизводитель презентовал рестайлинг и поговаривают, что ведутся работы по созданию новой генерации седана.

Сейчас компания Nissan еще не подтвердила работу над седьмым поколением модели, но эксперты ожидают, что оно должно принести совершенно новый стиль, приведя стиль седана в соответствие с современной линейкой компании.

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Также существует мнение, что новое поколение станет более технологичным, будет оборудовано новыми ассистентами безопасности и будет иметь свежее семейство силовых агрегатов, вероятно, с частичной или полной электрификацией, чтобы сохранить конкурентоспособность на ведущих рынках.

Пока достоверной информации о новинке еще нет, однако это не мешает создателям виртуальных рендеров делиться собственным представлением дизайна будущего автомобиля.Художник Digimods Design показал в своих социальных сетях, как по его мнению, должен выглядеть Nissan Altima VII.

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По мнению автора, автомобиль получит новое лицо с другой интерпретацией решетки V-motion, тонкие светодиодные фары, более тонкие задние фонари, более агрессивный диффузор и несколько других обновлений. Официальных изображений от компании Nissan пока не было, но этот любительский рендер выглядит действительно очень правдоподобно.