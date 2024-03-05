В разных сегментах украинского авторынка конкурируют разные автомобили. Борьба идет между Tesla, Nissan и Volkswagen. "Китайцы" понемногу догоняют.

Динамика рынка электрических автомобилей

В феврале украинцы приобрели 6,1 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 166,2% больше, чем было в феврале прошлого 2023 года, и на 10% больше, чем было в январе-2024, утверждают в Институте исследований авторынка.

После пребывания этого сегмента в течение нескольких месяцев на "статистическом плато", которое в начале года сменилось заметным "проседанием", свежие итоги торгов показывают возвращение объемов продаж.



Динамика рынка электромобилей в Украине, февраль-2023 - февраль-2024

Как выглядит рынок электромобилей в Украине?

Преобладают здесь импортированные подержанными электрокары, доля таких составила 53,6%, а количество первых регистраций - 3282 шт.

На внутреннем рынке заключили 1829 сделок купли-продажи по электромобилей, что составляет долю в размере 29,9%.

Новыми куплено 16,5% электрических машин (1009 шт.), И это впервые, когда удалось именно для сектора новых перейти рубеж в тысячу единиц за месяц (который еще и самый короткий в году), и установить очередной исторический количественный максимум для новых электрокаров.

Среди общего количества электрических авто в феврале 99,4% были легковыми, грузовыми - 0,6% (34 шт.).

По состоянию на начало 2024 года, по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 93 936 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 91 659 легковых, 2 272 грузовых и 5 автобусов. Динамика говорит о том, что сторонники электромобилизации через 2 месяца будут праздновать первую сотню тысяч электромобилей в украинском автопарке.

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Электромобили - внутренний рынок

Лидерами на украинском внутреннем рынке электромобилей являются три марки. Мощная конкуренция разворачивается между Nissan, которому удается удерживать на протяжении почти 10 лет первенство благодаря самому доступному и поэтому массовому электрокару Nissan Leaf, однако его догоняет Tesla.

Статистика свидетельствует, что неудачная политическая позиция основателя упомянутой американской компании в отношении Украины не сдерживает местных покупателей - четыре "Теслы" количественно подняли эту марку на вторую позицию. А постепенное снижение цен на них, соответственно, делает их еще более доступными и массовыми - поэтому есть достаточно высокая вероятность, что вскоре получим нового лидера среди производителей в зачете на внутреннем рынке.

Также набирают объемы продажи электрических Volkswagen - сравнительно недорогих e-Golf и кроссоверов ID.4 китайского происхождения.

В Топ-20 отдельных моделей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов (что придется наблюдать еще довольно долго) занимает Nissan Leaf. В феврале по таким заключили 457 сделок купли-продажи. На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 190 сделок, на третьей - Volkswagen ID.4 (134 шт.), который ежемесячно продвигается на одну ступень выше. На четвертом месте Tesla Model Y, с итогом 114 перепродаж, пятый - Volkswagen e-Golf, для которого нашлось 94 покупателей.



Самые популярные марки и модели электромобилей на внутреннем рынке, февраль 2024 года



Электромобили - импорт подержанных

Если на внутреннем рынке, который формировался фактически более 10 лет, лидирует Nissan, сегмент импорта, который реагирует на изменения мгновенно, показывает совершенно другие результаты. Здесь первенство за Tesla - таких на первую регистрацию было подано 924 автомобиля. Nissan, который преобладает в парке и на вторичном рынке, в этом списке второй с итогом 540 импортируемых авто. На третьей позиции Volkswagen (422 шт.), на четвертой - Hyundai (276 шт.). Замыкает пятерку Audi по итогу 156 автомобилей.

На диаграмме заметно, насколько меньше разница между присутствующими здесь участниками рейтинга, в отличие от внутреннего вторичного рынка, где четко очерчена тройка лидеров.

Среди "свежепригнанных" электромобилей первенство пока сохранил Nissal Leaf (476 шт.). На втором месте остается Tesla Model 3 (405 шт.), третья ступенька досталась еще одному продукту от Tesla, кроссоверу Model Y (313 шт.). На четвертой позиции Volkswagen e-Golf (223 шт.). Замыкает пятерку Hyundai Kona (178 шт.).

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Электромобили - продажи новых

Рейтинг производителей новых электромобилей выглядит интереснее всего. Единичные продажи во второй половине списка свидетельствуют о том, что этот рынок изменчив и находится на стадии формирования. А также указывает на то, что официальные дилеры с большим опозданием входят в этот сегмент, в отличие от мультибрендовых импортеров или даже частных "гонщиков", которые фактически мгновенно создают предложение в ответ на спрос, стоит лишь появиться первым запросам.

Далее в списке с похожими результатами BYD и Honda, с количеством 166 и 161 электрокар соответственно. Четвертое и пятое места за Nissan (94 шт.), и Audi (63 шт.).

Среди отдельных моделей первое место по итогам февраля остается за Volkswagen ID.4 (271 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга. На следующем втором месте, которое получил кроссовер с названием, похожим на индекс, которым маркируют микросхемы, Honda e:NS1 (102 шт.). BYD Song Plus на третьей позиции с итогом 98 проданных новых авто.

Вероятно довольно перспективный (поскольку каждый месяц он все выше и выше в рейтинге) кроссовер Nissan Ariya с результатом 90 шт. Пятый - кроссовер Honda (фактически - DongFeng) M-NV на который нашлось 53 покупателя,



Самые популярные новые электромобили в феврале 2024 года