Это транспортное средство занимает золотую серединку между автомобилем и мотоциклом, немножечко недотягивая до машины из-за трехколесной ходовой базы и несколько превосходя мотоцикл, поскольку имеет крытый кузов.

Компактный, как скутер, удобный, как автомобиль

Устойчивого международного определения типа этот транспорт не получил. У одних производителей и странах это mini car, в других triscooter, а у некоторых, как вот в Германии, elektroroller или citytrike. Есть и другие названия. Однако как его не называют, он хорошо едет, по скорости не уступает в городском трафике мощным автомобилям и, в отличие от мотоциклов и скутеров, всепогодный и всесезонный.

По сути, это отличная бюджетная альтернатива любому полноценному транспортному средству, но в уменьшенном виде. Как и в обычном электромобиле, здесь достаточно инноваций, начиная от мультимедийной системы, кондиционера, обогревателя и заканчивая камерой заднего видеонаблюдения.

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О дворниках на лобовом стекле и омывателях, ремнях безопасности нечего и говорить – обязательный атрибут. Как и плафоны поворотов, габаритов, стопов, ходовых огней или фар с ближним и дальним светом.

Первенство в производстве такого ТС, конечно же, принадлежит Китаю. Обычно классический автомобиль средней размерной группы или внедорожник везет на работу одного человека. Скорость транспортного потока в мегаполисах и крупных городах в среднем держится на отметке 40-45 км/ч независимо от того, машиной какой мощности вы едете. И это еще хорошая подвижность.

В третьем квартале 2023 года средняя скорость движения в часы пик в Чанчуне (КНР) составляла 23,4 км/ч, что является самым низким показателем среди перегруженных городов Китая. Даже в пригороде типичная одночасовая поездка занимает более двух часов в пиковое время. О Шанхае или Пекине нечего и говорить.

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Конечно, с таким трафиком затраты на пройденный километр пути будут существенно зависеть от габаритных размеров автомобиля и мощности его двигателя. Именно поэтому студенческая молодежь, как и люди разных возрастных групп, вместо давки в метро или общественных автобусах пытаются построить свою городскую логистику в более комфортных, но доступных финансовых условиях. Mini car это дает.

Добавьте сюда хороший запас хода на 70-100 и даже более километров, доступную стоимость владения и тройную или даже пятикратную относительно тяжелых внедорожников экономию затрат на километр пробега. Если учесть, что мэрии многих мегаполисов мира для такого малоразмерного транспорта (менее 3 метров в длину) сняли плату за парковку и дорожный сбор, то это уже настоящий карт-бланш.

Не Китаем единым

Не стоит считать, что динамичное развитие производства такого транспорта присуще только внутреннему рынку Китая или Индии. С недавнего времени эту нишу осваивают на других континентах, в т.ч. европейском. Ощутимые шаги в этой оживленной рыночной теме и производственной нише сделали Турция и Германия, где трехколесные миникары с полноценной герметичной всесезонной кабиной все больше набирают популярность.

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Если в КНР в основном выпускают 2-дверные салоны плюс дверца багажного отделения сзади, то турецкая фирма Yuki Motor предлагает 5-дверные трехколесные машины – четыре для салона на передний и задний ряды и одну дверь для багажного отделения в кормовой части.

Несмотря на 4-дверную версию, его длина не превышает 3 м (2815 мм). Электродвигатель на 1200 Вт развивает максимальный крутящий момент 260 Нм и потребляет 1 кВт на 60 км от батареи 12V/52 A X5 AKU.

При таких характеристиках запас хода (максимальная скорость 30-45 км/ч) не очень большой, в пределах 70 километров, но для средней дневной поездки на работу, учебу или за покупками этого достаточно

В Германии уже известны трехколесные машины с логотипом Econelo и Sunliner. Если присмотреться к Econelo, то в его номенклатурной линейке наряду с моделью NELO 3.1 появилась более осовремененная машина NELO 3.2.

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Она также двухместная, впереди регулируемое кресло водителя, а сзади постоянно зафиксирован узкий диван по всей ширине салона (65 см). В основном электрический кабинный скутер (Elektrokabinenroller), так производитель определил его тип, адаптирован под городские поездки с твердым покрытием. В сельских коммунах он также пригоден для поездок, но не по грунтовкам в дождливую непогоду, это все-таки "паркетник", а не вездеход.

Благодаря бесщеточному электродвигателю мощностью 2200 Вт Econelo NELO 3.2 развивает скорость 45 км/ч и преодолевает уклоны до 21 процента. В предыдущей версии NELO 3.1 скорость достигала 25 км/ч, что позволяло водить без прав, имея лишь сертификат курсов на управление мопедом. А те, кто родился до 1965 года, даже могут управлять моделью 3.1 без водительских прав, им просто нужно уметь идентифицировать себя.

Elektrokabinenroller NELO 3.2 уже нужно водительское удостоверение AM, чего требует транспортное средство со скоростью 45 км/ч. Такие права можно получить в возрасте 16 лет. Конечно, электрическим кабинным скутером можно управлять и с водительским удостоверением.

Кстати, такая скоростная градация на 25 и 45 километров в час существует и у другого немецкого производителя трехколесных аккумуляторных машин – компании Sunliner. Этот бренд также продвигает на европейский рынок инновационные 2-дверные машины, что по своим свойствам идеально подходят для городской логистики – маленькие, быстрые, маневренные и очень удобные в парковке, поскольку длина менее 3 м. Комплектация не хуже среднеразмерных автомобилей.



Права управления

Название mini car в рекламных проспектах и презентационных материалах таких транспортных средств встречается довольно часто, но это все-таки не автомобиль, поскольку вместо круглого руля здесь классические мотоциклетные "рога". Правда, осовремененные инновационной атрибутикой.

Для управления таким транспортом нужна "мотоциклетная" категория "А". Это оправдано, поскольку моторика водителя мотоцикла с "рогатым" рулем отличается от моторики ТС с круглым рулем водителя автомобиля.

Здесь ноги водителя стоят не на подножке, что присуще мотоциклистам, а на полу, как и в скутере. И это удобно. Во-первых, есть возможность менять положение ног вперед или в сторону. Во-вторых, здесь при управлении можно левую или правую руку положить на дверной подлокотник. Такой атрибут устанавливают практически все производители.

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А вот педали в большинстве моделей отсутствуют – регулятор оборотов электродвигателя здесь на дроссельной ручке справа, как у мотоцикла или скутера – к себе ускорение, от себя уменьшение хода. Для торможения есть два ручных рычага, как в мотоцикле сцепления (слева) и переднего тормоза (справа).

По сути, это уже готовое транспортное средство для людей с физическими недостатками, как вот без ног. В послевоенной Украине, где количество травмированных ребят с ампутированными от ранений конечностями ног будет идти на сотни, такой mini car пригодится даже в условиях протезов. Все размещено для ручного режима управления на руле.

При этом стоимость такого транспортного средства не очень высокая. О ценнике на китайские трехколесники с закрытой кабиной в 1000 – 1200 долларов можно забыть, поскольку это внутренняя цена КНР. Заказать можно, но доставка, растаможка и маржа продавцов эту стоимость минимум утроят.

В Германии кабинный 3-колесный электроскутер местного производства Econelo NELO 3.2 стоит €5899. В пределах этого обойдется и техника Sunliner. Однако это европейская цена. Конечно, китайский крытый дверной трехколесник будет дешевле, как и любая автотехника КНР в Европе. Правда, сервисное сопровождение, гарантийный ремонт под вопросом, поскольку сети дилерских центров на европейском континенте нет.