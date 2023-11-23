Европейская мотоциклетная ассоциация ACEM сообщила о росте продаж мотоциклов за девять месяцев на 11,8%.

Всего с января по сентябрь было зарегистрировано 873 985 новых мотоциклов, что на упомянутые выше +11,8% лучше такого же календарного периода в прошлом году.

Ассоциация признает, что это не окончательные цифры, поскольку отчет не охватывает проданную и зарегистрированную технику китайских производителей. Поскольку та статистика не включена в итоговый зачет регистрации девяти месяцев, то реальные цифры "будут даже выше, чем на бумаге".

Самый высокий рост регистрации мотоциклов по странам:

Италия: +19,4% (271 552 новых регистраций)

Испания: +13,4% (154 019 новых регистраций)

Германия: +9,6% (190 490 новых регистраций)

Франция: +8,7% (168 118 новых регистраций)

Великобритания: +0,4% (89 806 новых регистраций)

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Одновременно с ростом регистрации на ключевых европейских рынках мотоциклов, зафиксировано уменьшение спроса на мопеды. Их резкое падение в регистрациях на 25% свидетельствует о том, что на сегодня такой вид транспорта становится менее привлекательным: мопеды уступают место электрическим велосипедам и скутерам.

Регистрация на ключевых европейских рынках в течение девяти первых месяцев 2023 года свидетельствует о росте мотоциклов и уменьшении мопедов. Фото из открытых источников

На крупнейших рынках Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании общий объем регистраций мопедов достиг 155 098 единиц. В прошлом году здесь было за это время зарегистрировано 206 927 единиц.