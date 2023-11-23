Європейська мотоциклетна асоціація ACEM повідомила про зростання продажів мотоциклів за дев’ять місяців на 11,8%.

Загалом із січня по вересень було зареєстровано 873 985 нових мотоциклів, що на згадані вище +11,8% краще такого ж календарного періоду торік.

Асоціація визнає, що це не остаточні цифри, оскільки звіт не охоплює продану й зареєстровану техніку китайських виробників. Оскільки та статистика не включена в підсумковий залік реєстрації дев’яти місяців, то реальні цифри "будуть навіть вищі, ніж на папері".

Найвище зростання реєстрації мотоциклів за країнами:

Італія: +19,4% (271 552 нових реєстрацій)

Іспанія: +13,4% (154 019 нових реєстрацій)

Німеччина: +9,6% (190 490 нових реєстрацій)

Франція: +8,7% (168 118 нових реєстрацій)

Великобританія: +0,4% (89 806 нових реєстрацій)

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Водночас зі зростанням реєстрації на ключових європейських ринках мотоциклів, зафіксовано зменшення попиту на мопеди. Їх різке падіння в реєстраціях на 25% свідчить про те, що на сьогодні такий вид транспорту стає менш привабливим: мопеди поступаються місцем електричним велосипедам та скутерам.

Реєстрація на ключових європейських ринках протягом дев’яти перших місяців 2023 року свідчить про зростання мотоциклів і зменшення мопедів. Фото з відкритих джерел

На найбільших ринках Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії загальний обсяг реєстрацій мопедів досяг 155 098 одиниць. Торік тут було за цей час зареєстровано 206 927 одиниць.